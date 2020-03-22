تحمي المستثمرين والعاملين بالسياحة.. برلماني يشيد بمبادرة الرئيس السيسي للعملاء المتعثرين

قال النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، لتخفيف أضرار أزمة فيروس كورونا، تؤكد انحيازه التام لهموم المواطن وتقديره لحجم المعاناة التي ضرب الاقتصاد والسياحة.





وأكد المسعود، في بيان له أن إطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحي، تؤكد تقديره لحجم الأزمة التي ضربت القطاع السياحي.



