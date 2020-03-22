AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تحمي المستثمرين والعاملين بالسياحة.. برلماني يشيد بمبادرة الرئيس السيسي للعملاء المتعثرين

الأحد 22/مارس/2020 - 06:39 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
فريده محمد
قال النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، لتخفيف أضرار أزمة فيروس كورونا، تؤكد انحيازه التام لهموم المواطن وتقديره لحجم المعاناة التي ضرب الاقتصاد والسياحة.

وأكد المسعود، في بيان له أن إطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحي، تؤكد تقديره لحجم الأزمة التي ضربت القطاع السياحي.

وأشار إلى أن الأزمة سببت أضرار مادية كبيرة للمستثمرين في القطاع السياحي، وأيضا العاملين به، بما يتطلب معه توجيه دعم عاجل لمساعدتهم على تجاوز الأزمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البنك المركزي: أكثر من 65 صناعة مختلفة ترتبط بشكل مباشر بالقطاع العقاري

قادر 2020.. نقيب المرشدين السياحيين يشيد بدور المناورة في إنعاش السياحة..فيديو

رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مبادرات دعم قطاعات السياحة والصناعة والتمويل العقاري

بعد إطلاقها بقيمة 200 مليار جنيه.. مدبولي يتابع تنفيذ مبادرات دعم قطاعات السياحة والصناعة والتمويل العقاري.. إنهاء إجراءات التسوية لـ 56 عميلًا متعثرًا في قطاع الصناعة

وزير السياحة والآثار: دعم المتعثرين وتخفيض الفوائد وإسقاط بعض المتأخرات

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بتذليل العقبات أمام المستثمرين بقطاع السياحة «ممتازة»

ترشيحاتنا

إصابة حاتم المسحل نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي بـ كورونا

كارثة جديدة.. فيروس كورونا ينتقل عن طريق البراز.. إليك التفاصيل

أعلم أن الله على كل شئ قدير .. دعاء السيسي لمواجهة فيروس كورونا المستجد

مجدي عبد الغني يفتح النار على لجنة التخطيط بالأهلي وينتقد التجديد لـ الحاوي

البنك المركزي يلزم البنوك بتأجيل أقساط ديون الأفراد والشركات 6 أشهر بدون أعباء

مين اللي في البيت؟ زحام شديد في مترو الأنفاق بالساعات الأولى من الصباح.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بهوت شورت منقط.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة وأنيقة

بتصميم خيالي.. جينيسيس تطرح genesis g80.. صور

قائمة أسعار جيلي geely لشهر مارس .. صور