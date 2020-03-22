وزيرة الهجرة تقبل التحدي وتتكفل بـ 50 أسرة في المحافظات

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مشاركتها في حملات دعم المحتاجين، وقبولها لتحدى الإعلامى والمحامى الدولى دكتور خالد أبو بكر، برعاية خمسين أسرة مصرية، موضحة أنها ستخصصها للأسر المتواجدة فى المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وذلك إتصالا بالمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".





وأشارت إلي أنها تواصلت مع كل من محافظ الفيوم دكتور أحمد الأنصاري، ومحافط الغربية دكتور طارق رحمي؛ للبدء في اختيار الأسر الأكثر احتياجا بمحافظتهما، الذين سيتلقون الدعم، مضيفة أن هذا الدعم سيتم توزيعه من خلال مقرات مجلس القومي للمرأة في المحافظات.





كما أكدت خلال الفيديو الذى بثه برنامج "كل يوم" على شاشة "ON E"، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية لها سلبيات كثيرة، وعلى إثرها فقدت كثير من الأسر عوائلها، وأثنت على المواطنين، الذين يعملون بإعلاء قيم الرحمة والإنسانية والعطاء، فى ظل ما تشهده مصر وباقى دول العالم من أزمات، مؤكدة أنه "بالرحمة والمحبة ربنا هيباركلنا فى اللى بنعمله ويحافظ علينا وعلى بلدنا".