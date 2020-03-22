الجمعية المصرية اللبنانية: القرارات الاقتصادية لمواجهة كورونا تعكس وعي الدولة

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في قصر الاتحادية اليوم، الأحد، عددًا من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، بحضور الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصحة والسكان، والإعلام، والتضامن الاجتماعي، ورئيس المجلس القومي للمرأة.