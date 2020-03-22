الجمعية المصرية اللبنانية: القرارات الاقتصادية لمواجهة كورونا تعكس وعي الدولة

أكد محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ان القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية للحد من تداعيات فيرس كورونا المستجد تعكس تعامل الدولة الحاسم في إدارة الأزمات ومواجهة المخاطر.
وقال الحوت فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن القرارات الاقتصادية الأخيرة تعكس وعي الدولة بمتطلبات الصناعة الوطنية والتعامل السريع للحكومة في إدارة الأزمات والتي ظهرت واضحة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد".
واشاد الحوت بقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بخفض الفائدة على الإيداع بلـ3% لتنشيط الاقتصاد وكذلك قرارات الحكومة وتوجيهات الرئيس السيسي برفع الأعباء عن الصناع من خلال خفض أسعار الغاز لـ4.5 دولارات للمليون وحدة حرارية وكذلك خفض أسعار الكهرباء وتأجيل سداد الضريبية العقارية على المصانع وكافة القرارات التي صدرت مساء أمس.
وأوضح أن تلك القرارات تعكس تفهم الدولة لتأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي الذي أصبح واضح جدًا وبالطبع سيكون هناك بعض الآثار السلبية على الاقتصاد المصري من تداعيات انتشاره عالميًا والتي يمكن تجاوزها بل ويمكن تحويلها إلي فرصة لجذب الاستثمار الأجنبي وتوطين الصناعات الأجنبية في مصر.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي التقي في قصر الاتحادية اليوم، الأحد، عددًا من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، بحضور الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصحة والسكان، والإعلام، والتضامن الاجتماعي، ورئيس المجلس القومي للمرأة.
ووجه الرئيس السيسي عددًا من الرسائل التي تهم المصريين أثناء اللقاء، أبرزها:
زيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون بنسبة 14٪ اعتبارا من العام المالي القادم.
ضم العلاوات الخمسة للمعاشات للأجر الأساسى.
مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين
دعم البورصة المصرية بـ 20مليار جنيه من البنك المركزى.
أقول للمصريين .. متخزنوش السلع .. ومعندناش مشكلة فى أي مواد غذائية.
أتوجه بالشكر للأطباء .. أنتم تخوضون حربًا كبرى.