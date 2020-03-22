AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الجمعية المصرية اللبنانية: القرارات الاقتصادية لمواجهة كورونا تعكس وعي الدولة

الأحد 22/مارس/2020 - 07:13 م
القرارات الاقتصادية
القرارات الاقتصادية
Advertisements
ولاء عبدالكريم
أكد محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ان القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية للحد من تداعيات فيرس كورونا المستجد تعكس تعامل الدولة الحاسم في إدارة الأزمات ومواجهة المخاطر.

وقال الحوت فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن القرارات الاقتصادية الأخيرة تعكس وعي الدولة بمتطلبات الصناعة الوطنية والتعامل السريع للحكومة في إدارة الأزمات والتي ظهرت واضحة في مواجهة  انتشار فيروس كورونا المستجد". 

واشاد الحوت بقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بخفض الفائدة على الإيداع بلـ3% لتنشيط الاقتصاد وكذلك قرارات الحكومة وتوجيهات الرئيس السيسي برفع الأعباء عن الصناع من خلال خفض أسعار الغاز لـ4.5 دولارات للمليون وحدة حرارية وكذلك خفض أسعار الكهرباء وتأجيل سداد الضريبية العقارية على المصانع وكافة القرارات التي صدرت مساء أمس.

وأوضح أن تلك القرارات تعكس تفهم الدولة لتأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي الذي أصبح واضح جدًا وبالطبع سيكون هناك بعض الآثار السلبية على الاقتصاد المصري من تداعيات انتشاره عالميًا والتي يمكن تجاوزها بل ويمكن تحويلها إلي فرصة لجذب الاستثمار الأجنبي وتوطين الصناعات الأجنبية في مصر.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي التقي في قصر الاتحادية اليوم، الأحد، عددًا من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، بحضور الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصحة والسكان، والإعلام، والتضامن الاجتماعي، ورئيس المجلس القومي للمرأة.

ووجه الرئيس السيسي عددًا من الرسائل التي تهم المصريين أثناء اللقاء، أبرزها:

زيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون بنسبة 14٪ اعتبارا من العام المالي القادم.

ضم العلاوات الخمسة للمعاشات للأجر الأساسى.

مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين 

دعم البورصة المصرية بـ 20مليار جنيه من البنك المركزى.

أقول للمصريين .. متخزنوش السلع .. ومعندناش مشكلة فى أي مواد غذائية.

أتوجه بالشكر للأطباء .. أنتم تخوضون حربًا كبرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اقتصادى لبنانى: حكومة "مدبولي" نجحت في إدارة الأزمات

لمواجهة آثار كورونا.. الوزراء يقر حزمة قرارات اقتصادية في مقدمتها خفض سعر الغاز الطبيعي للمصانع.. الصناع: الحكومة استجابة لمطالبنا.. نطمح للوصول بالسعر إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية

الحكومة تدعم القطاع الصناعي بـ 10 قرارات.. وصناعة النواب: كورونا أثر سلبًا وكان لابد من تدخل الدولة.. ومطالب بمواصلة خفض أسعار الغاز لـ 3 دولارات

المصرية اللبنانية تشيد بإجراءات الحكومة: تعامل حاسم في إدارة أزمة كورونا

عمرو فتوح: الدولة تحول أزمة كورونا لفرص اقتصادية تعمق التصنيع المحلي

بسبب كورونا.. جهود الحكومة والبنك المركزي لدعم الصناعة والاقتصاد في ميزان البرلمان.. نواب: لابد من تكامل الأدوار لدفع عجلة النشاط وتقليل فرص الركود

ترشيحاتنا

إصابة حاتم المسحل نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي بـ كورونا

سكان مدينتى يوثقون تساقط الثلوج.. ويشكرون هشام طلعت مصطفى.. فيديو وصور

بهوت شورت منقط.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة وأنيقة

اتحاد الكرة يكشف موقفه بعد إصابة مدرب حراس مرمى بفيروس كورونا.. تفاصيل

الرئيس السيسي يوجه رسالة قوية للمواطنين عن فيروس كورونا.. فيديو

ارتفاع قياسي لأسهم مجموعة طلعت مصطفى بنسبة 9,45%

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بهوت شورت منقط.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة وأنيقة

بتصميم خيالي.. جينيسيس تطرح genesis g80.. صور

قائمة أسعار جيلي geely لشهر مارس .. صور