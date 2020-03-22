مستشار صندوق النقد: مواجهة فيروس كورونا تحدي أمام المصريين مثل برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور فخري الفقي،مستشار صندوق النقد الدولى، انتشار فيروس كورونا أصبح ظاهرة كونية، مؤكدا أن المخزون الاستراتيجى من السلع الاساسية يتراوح ما بين من 3 أشهر لـ 6 أشهر.

وأضاف الفقى خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، فى مثل الحالات المشابهة لانتشار فيروس كورونا، نجد المواطنين فى أى دولة يتكالبون على شراء السلع حتى أكثر من احتياجاتهم.

وأشار الفقى، الى أن بعض التجار استغلوا الموقف واختفت بعض السلع وهو أمر غير وطنى، مضيفا أن الرئيس السيسى يؤكد على حديث وزير التموين بتوافر السلع لتهدئة الوضع .

وأكد الفقى، ان فيروس كورونا تحدى أجديد مام الشعب المصرى، مثل تحدى برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي نجح فيه.