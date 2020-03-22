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رياضة

الميركاتو الصيفي يشتعل.. مانشستر سيتي يسعى لضم مدافع ريال مدريد

الأحد 22/مارس/2020 - 07:15 م
راموس وفاران
راموس وفاران
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حسن العمدة
ذكرت شبكة "مانشستر إيفينينج نيوز" البريطانية، أن مانشستر سيتي يستهدف ضم الفرنسي رافاييل فاران مدافع ريال مدريد في الميركاتو الصيفي القادم .

وأوضحت الشبكة، ان دفاع المان سيتي يقدم اداء ضعيفا هذا الموسم ما دفع التعاقد مع مدافع الملكي وجاء ذلك على رأس أولويات جوارديولا في الصيف القادم.

وأشارت الشبكة إلى مسؤولي سيتي عليه تقديم عرض مالي كبير، لإغراء فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، بالموافقة على رحيل فاران، والذي رفض رحيله في الموسم الماضي.

توقف الدوري الإنجليزي الممتاز، وكرة القدم في أوروبا والعالم بسبب فيروس كورونا، يبدو انه لم يمنع بيب جوارديولا من التخطيط للموسم القادم، ويريد الإسباني ضم مدافع جديد.

ويعد فاران من الاعمدة الأساسية في ريال مدريد، وشارك في 32 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، وسجل هدفين وصنع هدفا.
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