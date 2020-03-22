الميركاتو الصيفي يشتعل.. مانشستر سيتي يسعى لضم مدافع ريال مدريد

ذكرت شبكة "مانشستر إيفينينج نيوز" البريطانية، أن مانشستر سيتي يستهدف ضم الفرنسي رافاييل فاران مدافع ريال مدريد في الميركاتو الصيفي القادم .





وأوضحت الشبكة، ان دفاع المان سيتي يقدم اداء ضعيفا هذا الموسم ما دفع التعاقد مع مدافع الملكي وجاء ذلك على رأس أولويات جوارديولا في الصيف القادم.





وأشارت الشبكة إلى مسؤولي سيتي عليه تقديم عرض مالي كبير، لإغراء فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، بالموافقة على رحيل فاران، والذي رفض رحيله في الموسم الماضي.



