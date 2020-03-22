عبد الرازق معلقا على زيادة المعاشات: السيسي يقف بجوار الطبقات الكادحة

أشاد المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة امن الدولة العلياالسابق والخبير القانوني والاقتصادي بالقرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم والتي تقضي بضم العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات وزيادة العلاوة السنوية الى ١٤ ٪.





وقال عبد الرازق في تصريحات صحفية إن الرئيس السيسي دائما ما يقف في صف المواطن المصري وينحاز للطبقات الكادحة ويحس بما يحس به الشعب.





واضاف عبد الرازق أن قرارات السيسي جاءت في وقتها في ظل الظروف الاقتصادية التي تعصف بالعالم في ظل ازمة مرض كورونا مبديا اتفاقه مع حديث الرئيس السيسي بانه لولا الاصلاح الاقتصادي ما كنا تحملنا الازمات التي نشهدها حاليا.