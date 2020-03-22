"نادي مجلس الدولة" مضاعفة قيمة الاشتراك الشهري للنادي عن شهر أبريل القادم وتوجيهها لدعم مواجهة كورونا

قرر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير يوسف البهي نائب رئيس مجلس الدولة، مضاعفة قيمة الإشتراك الشهري للنادي عن شهر أبريل القادم، على أن توجه قيمته كاملًا دعمًا لأي من مستشفيات الصدر أو الحميات، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.





وقال المستشار وائل فرحات عبد العظيم المتحدث باسم نادي مجلس الدولة في بيان اليوم /الأحد/ - إنه تقرر أيضا فتح باب التبرعات لهذا الشأن من قضاة مجلس الدولة فقط، بموجب إيصال معد لهذا الغرض، استكمالًا لمنظومة الخير التي يعمل عليها قضاة المجلس لتوفير أجهزة الغسيل الكلوي إلى مستشفيات قرى ونجوع البلاد.



