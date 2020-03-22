رجال الأعمال: قرارات الحكومة الاقتصادية جيدة وفي الوقت المناسب

وقال جنيدى: أما فيما يخص قرار الحكومة بخفض سعر الكهرباء لمصانع بواقع عشرة قروش وتثبيت الأسعار لمدة 3 إلي 5 سنوات فإنه قرار فى

غير محله خاصة وأنه كان يجب قصره علي الفترة الحالية لتجاوز الأزمة الأمر الذي يضر بالمسار الصحيح الذي اتخذته وزارة الكهرباء والطاقة منذ سنوات لتحرير أسعار الكهرباء بحلول 2022 والذي ترتب عليه ضخ استثمارات ضخمة من القطاع الخاص في هذا المجال.