رجال الأعمال: قرارات الحكومة الاقتصادية جيدة وفي الوقت المناسب

أكد أسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن حزمة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في مجملها جيدة وتأتي في توقيت مناسب لمواجهة الركود المحتمل نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا عالميا.
وأضاف جنيدى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن خفض سعر الغاز للمصانع جيد للغاية كإجراء سريع لدعم الصناعة إلا أنه ما زال من الضرورة وضع سعر مرن للغاز في مصر.
وقال جنيدى: أما فيما يخص قرار الحكومة بخفض سعر الكهرباء لمصانع بواقع عشرة قروش وتثبيت الأسعار لمدة 3 إلي 5 سنوات فإنه قرار فى غير محله خاصة وأنه كان يجب قصره علي الفترة الحالية لتجاوز الأزمة الأمر الذي يضر بالمسار الصحيح الذي اتخذته وزارة الكهرباء والطاقة منذ سنوات لتحرير أسعار الكهرباء بحلول 2022 والذي ترتب عليه ضخ استثمارات ضخمة من القطاع الخاص في هذا المجال.