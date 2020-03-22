سمير فرج يعدد إدارات القوات المسلحة المشاركة في مواجهة كورونا

قال اللواء سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة سابقا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه القوات المسلحة منذ البداية بتقديم العون فى إدارة أزمة كورونا.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، بعد توجيه الرئيس قامت القوات المسلحة بعرض بعض القوات المعاونة التى ستشارك فى إدارة أزمة كورونا، ومنها إدارات، هيئة الإمداد والتموين، ومهمتها الاحتفاظ بمواد غذائية لـ 20 ألف فرد فى أى مكان.

وتابع: وهناك أيضا إدارة الخدمات الطبية وهي الذراع الأيمن، لوزارة الصحة والعمل الصحي بما تشمله من مستشفيات، ادارة الاطفاء، ودورها تطهير الامكان العامة، إدارة النقل.

وأشار مدير إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة سابقا، العنصر الجديدة الذى يراه المواطنين لأول مرة هي إدارة الحرب الكيمياوية، ودورها مكافحة انتشار الفيروسات.