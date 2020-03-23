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بين الناس

سكان شارع سليمان بالقناطر يشكون من انتشار مياه الصرف الصحى.. صور

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:06 ص
صدى البلد
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وسام مختار عدسة _ صلاح مهدى

أستغاث أهالي وسكان شارع سليمان بجوار باتا بمدينة القناطر الواقعة بمحافظة القليوبية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بالمحافظ من أجل إنقاذهم من مياه الصرف الصحى التي تغرق المنطقة مما يهدد بانتشار الاوبئة.


 وقال الأهالي فى رسالتهم للموقع: إن مياة الصرف الصحى موجودة داخل الكتلة السكنية"، وأضافوا استغثنا مئات المرات بالمسئولين في مجلس المدينة ولم يتحرك أحد.


وطالب الأهالي بسرعة تطهير المدينة من مياه الصرف الصحى لأنها ضد المشهد الحضاري، وتعتبر ناقل خطير للأمراض والأوبئة، خاصة أنها تقع في وسط الرقعة السكنية.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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