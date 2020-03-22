مصادر لـ صدى البلد.. سعد بقير للبيع في هذه الحالة

قالت مصادر مقربة من نادي أبها السعودي إن لاعب الفريق التونسي المنتقل مطلع هذا الموسم لصفوف الفريق سعد بقير لم يتلق أي عرض رسمي من إدارة نادي الاتحاد السعودي خلال الفترة الماضية .





وأضاف المصدر أن سعد بقير لن يرحل عن النادي خلال الموسم المقبل إلا في حالة توفير البديل المناسب له وأن يكون العرض المادي المعروض للنادي مجزي ويناسب قيمة اللاعب.





يذكر ان بقير انتقل إلى صفوف نادي أبها هذا الموسم قادما من نادي الترجي الرياضي التونسي لمدة موسمين قابلين للتجديد.





وكانت هناك عدة صحف سعودية أشارت لوصول عرض بقيمة 15 مليون ريال للدولي التونسي لضمه خلال فترة الأنتقالات الصيفية القادمة .