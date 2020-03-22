تكفل دعما كاملا للمستثمرين والمصدرين .. لجنة المشروعات بالبرلمان تشيد بقرارات الرئيس السيسي

أشادت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بحزمة القرارات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس لتفادي أزمة فيروس كورونا والوقوف بجانب المستثمرين ودعمهم بكافة الإمكانيات المتاحة، مما يعكس إدارة قوية ورشيدة من قبل الحكومة في إدارة الأزمة وتقليل التبعات السلبية للأزمة.





وأوضحت أبو السعد، في بيان لها، أن قرارات خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة بقيمة 4.5 دولار، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش، تعكس حرص الدولة على دعم موقف المصدرين، ودعم قطاع الصناعة وتقليل الآثار السلبية، لا سيما توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم.





وأشارت إلى أنها كانت قد طالبت أكثر من مرة بضرورة خفض أسعار الكهرباء والغاز الطبي هي للمصانع، مشيدة باستجابة الرئيس وسعيه لدعم المصنعين خاصة وأن عدد من المصانع تم وقف العمل بها لحين انتهاء الأزمة.





وأضافت إلى أهمية إطلاق مبادرة التمويل السياحي لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%، وذلك لدعم المنشآت السياحية والفنادق في أزمتهم خاصة وأنهم تأثروا كثيرا بسبب الفيروس الأمر الذي يستوجب توجيه دعم لهم حتى مرور هذه الفترة.





أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حزمة إجراءات وقرارات اقتصادية اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، وذلك خلال عقد لقاء بمناسبة الاحتفال بعيد الأم المصرية.

وكان على رأس القرارات:

- تخصيص 100 مليار جنيه لأزمة كورونا

زيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون بنسبة 14٪ اعتبارا من العام المالي القادم

- ضم العلاوات الخمس للمعاشات للأجر الأساسى

- تخفيض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى أربعة ونصف دولار

- خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش

- رفع الحجوزات الإدارية لكل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة

- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ٦ أشهر وعدم تطبيق غرامات وعوائد على التأخير

- توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل من العام الحالي لسداد جزء من مستحقاتهم وسداد دفعات إضافية بقيمة 10%

- مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين

- دعم البورصة المصرية بـ 20 مليار جنيه من البنك المركزى

- تخفيض أسعار الفائدة في البنوك بقيمة 3%

- إعفاء الأجانب من الضرائب وخاصة في القطاعات المتأثرة من الأزمة

- الإعفاء الكامل لضريبة الدمغة والأرباح

مصروفات البورصة - تخفيض

