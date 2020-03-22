دب يقتحم فندقا ويسبب الذعر لموظفة استقبال.. فيديو

في مشهد غير مألوف فوجئت موظفة استقبال بفندق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية باقتحام دب بوابة الفندق ووصوله حتى ساحة الاستقبال خلال عملها في شفتها المسائي.

كانت إيمي تاك ، التي تعمل في منتجع Juniper Springs في ماموث ليكس كاليفورنيا ، في نوبة ليلية عندما دخل الدب البني الضخم عبر الباب الأمامي للفندق الذي تعمل به.

وبحسب صحيفة " ديلي ميل" البريطانية تداولت موظفة الاستقبال الفيديو الصادم عبر صفحتها بموقع الانستجرام، حيث حصد على عدد مشاهدات هائلة فور تداوله.

ولحسن الحظ لم يكن هناك أحد في المكتب وفي النهاية خرج الدب ببساطة للخارج.



