الاتحاد الكويتي يفاجئ العالم بهذا القرار









وذكر الحساب الرسمي للاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن توقف النشاط حتى شهر أغسطس حفاظًا منهم على سلامة كافة العاملين بالنشاط الرياضي.









ويعتبر هذا اجرأ قرار من اي اتحاد كرة قدم بالعالم بسبب تعليق المسابقات لكل تلك الفترة التي تبلغ 5 أشهر تقريبا، ولم يلمح الاتحاد في بيانه بأي عودة قريبة قبل هذا الموعد مؤكدا تعاون كافة الأندية وموافقتها على القرار الذي يضمن صحة وسلامة لاعبيهم ومدربيهم.









يذكر ان الدوري الكويتي يتصدره فريق الكويت برصيد 13 نقطة من 13 مباراة يلاحقه نادي القادسية بنفس عدد النقاط في المركز الثاني من 14 مباراة.