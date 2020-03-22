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أخبار البلد

شاهد.. خروج الهولنديين إلى الشواطئ والحدائق للاستمتاع بالطقس المشمس

الأحد 22/مارس/2020 - 08:22 م
خروج الهولنديين اليوم
خروج الهولنديين اليوم الي الشواطئ
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قسم أخبار البلد
خرج مئات الهولنديين صباح اليوم الي الشواطئ والحدائق العامة للاستماع بالطقس المشمس صباح اليوم الاحد .

وانتشر الهولنديون في الحدائق العامة في مختلف المدن وذهبوا الى اشهر الشواطئ schevevningen  بالعاصمة الإدارية لاهاي.

واثارت اللقطات التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي غضب من التزموا لقرارات مجلس الوزراء برئاسة مارك روته بالتواجد خارج المنزل للضرورة والحفاظ علي مسافة متر ونصف بين الأشخاص في الأماكن العامة ، التعليمات التي جاءت الأسبوع الماضي بعد زياده معدلات الإصابة والوفيات بين الشعب الهولندي بسبب فيروس كورونا.

تأتي هولندا في المركز الحادي عشر عالميا بين الدول الأكثر إصابة وحالات وفاة بـ4204 حالة إصابة مؤكدة و179 وفاة .
شاهد.. خروج الهولنديين إلى الشواطئ والحدائق للاستمتاع بالطقس المشمس
شاهد.. خروج الهولنديين إلى الشواطئ والحدائق للاستمتاع بالطقس المشمس
شاهد.. خروج الهولنديين إلى الشواطئ والحدائق للاستمتاع بالطقس المشمس
شاهد.. خروج الهولنديين إلى الشواطئ والحدائق للاستمتاع بالطقس المشمس
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