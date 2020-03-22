محمد الشرنوبي فى جلسة تصوير جديدة.. صور





على جانب أخر تعاقد محمد الشرنوبي، في الأيام القليلة الماضية على مسلسل "ليه لأ" مع الفنانة أمينة خليل، تمهيدًا لعرض العمل في الموسم الرمضاني المقبل 2020.





ويقدم الشرنوبي، شخصية جديدة ومختلفة عليه ضمن أحداث العمل، ليعود بقوة على شاشة التليفزيون بعد النجاحات التي قدمها خلال السنوات الماضية سواء في مجال التمثيل أو الغناء.





ويشارك في بطولة مسلسل "ليه لأ" العديد من النجوم من بينهم هانى عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقى، والمسلسل من تأليف مريم ناعوم، وإخراج مريم أبو عوف.

خضع الفنان محمد شرنوبي، لجلسة تصوير جديدة، بالابيض والأسود بتوقيع المصور الفوتوجرافي "جيمو"، ونشر الشرنوبي عدد من الصور من خلال حساباته الرسمية على مواقع السوشيال ميديا، وقد لاقت الصور إعجاب جمهوره.