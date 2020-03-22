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مؤسس مبادرة أهالينا في عنينا بالإسكندرية: هدفنا مساعدة المواطنين في أزمة كورونا.. فيديو

الأحد 22/مارس/2020 - 08:23 م
أميرة العقدة
أميرة العقدة
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إبراهيم القادري
قال ثروت عبد الرحمن ، مؤسس مبادرة أهالينا فى عنينا بالاسكندرية، إن شباب الاسكندرية معروف دائما بجدعنته كما اننا نعمل علي المبادرة منذ سنه ونصف لتدريب وتأهيل وتدريب الشباب كما اننا نعمل أيضا على التنمية المستدامة.

واضاف ثروت عبد الرحمن خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم اسم مع الإعلامية أميرة العقدة المذاع علي القناة الاولي المصرية ، أن مبادرة أهالينا في عنينا فكرنا بها يوم الأربعاء الماضي وقمنا بتنفيذها يوم الجمعة الماضية وقمنا بالنزول إلى الشوارع والمناطق الريفية التابعة لنا وقمنا بتقديم المساعدات .

وأوضح ثروت عبد الرحمن ، أن القرى التي نزولنا بها هي التي كانت تحتاج الي توعية بسبب ما نمر به في هذه الأيام من فيروسات وغيرها.

وتابع: أننا قمنا بشراء المطهرات وطباعة اوراق للتوعية من فيروس كورونا وتطبيق كل هذه الخطوات أمام سكان القرى لتوعيتهم وتعليمهم .

واستكمل : أننا قمنا بوضع أرقام وزارة الصحة ونشرها في القرى حتي يقوموا بالإبلاغ عند حدوث اى مشكلة.
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