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بين الناس

زيادة انتشار الكلاب الضالة يثير فزع أهالى الحى الخامس بالتجمع

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن محمود عمر، والمقيم في شارع 28 بالحى الخامس بمنطقة التجمع الخامس محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة وازديادها فى شوارع المنطقة، فضلا عن هجومها على المارة وخوف الأطفال منها والنساء.


ويقول محمود عمر فى رسالته : إن الأطفال يعانون من الفزع بسبب الكلاب، وتتواجد على مدار الساعة بمختلف شوارع المنطقة، وتتسبب فى الإزعاج للسكان والمارة فى ساعات متأخرة من الليل، وفى الصباح أثناء الذهاب إلى المدراس والعمل.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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