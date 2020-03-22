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توك شو

فتاة عشرينية تتبرع لوالدها بـ 65% من كبدها.. فيديو

الأحد 22/مارس/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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أسامة علي

قالت هالة حسين خريجة كلية الآداب قسم علم النفس، إن والدها كان يصاب بغيبوبة بسبب الكبد "كانت تؤدي إلى فقدانه الذاكرة.

واضافت حسين خلال استضافتها ببرنامج "لكل اسم حكاية" المذاع عبر فضائية "الأولى المصريه" تقديم الاعلامية أميرة العقدة، أن والدها أصيب 4 مرات بغيبوبة الكبد، وبعد ذلك تم عرض التقارير الخاصة به على أحد أطباء الكبد الذي أخبرهم ضرورة زراعة كبد له.

وأشارت هالة، إلى ان الطبيب المعالج أخبرهم ضرورة تبرع شخص من العائلة بالكبد حتى تكون نسب الشفاء عالية.

وتابعت: بمجرد أن اخبرنا الطبيب قررت التبرع لوالدى وبالفعل تبرعت بـ 65% من كبدها لوالدها، مشيرة إلى أنه الاسرة رفضت فى البداية تبرعها لكنها أصرت على ذلك وأجرت التحاليل والفحوصات اللازمة ومن ثم تم إجراء العملية بنجاح.

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