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توك شو

تفاصيل مثيرة عن فتاة وهبت حياتها لإنقاذ الحيوانات.. فيديو

الأحد 22/مارس/2020 - 08:01 م
الكاتبة و الروائية
الكاتبة و الروائية ريم أبو عيد
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البهي عمرو

قالت الكاتبة و الروائية ريم أبو عيد، إنها وهبت حياتها لإنقاذ الحيوانات، وأكدت أنها لديها اهتمام كبير بالحيونات وتقوم بتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض البشر.

وأضاف ريم أبو عيد، خلال حوارها ببرنامج " كل يوم اسم" المذاع على التليفزيون المصري تقديم الإعلامية أميرة العقدة، أنها تعمل على حماية المجتمع من مرض خطير يتم تناقله عن طريق للكلاب.


وأشارت ريم أبو عيد ، إلى أن الكلاب تقوم بنقل مرض الصراع ولذلك نقوم بتوعية المواطنين ونقوم بعلاج الكلاب، ولفتت ريم أبو عيد، إلى أنها تقوم بتطبيق ما درسته على أرض الواقع، معلقة " عشان خايف على نفسك عالج الكلاب".


وكشفت ريم أبو عيد، أنها قامت بعلاج أكثر من 20 كلب، وأوضحت أنها بدأت الاهتمام بالكلاب منذ عامين ماضيين، وبدأت فى تطعيمهم منذ عام.


وأوضحت ريم أبو عيد، أن هناك دولا كثيرة قامت بتطعيم الحيوانات و الكلاب للحفاظ على المواطنين، وطالبت بتعميم التجارب الخارجية فى مصر.

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