إغلاق كامل للمسجد الأقصى بسبب كورونا

أعلن مجلس الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية في القدس اليوم، الأحد، تعليق حضور المصلين للصلوات في المسجد الأقصى، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.





وعقد المجلس اجتماعًا، قرر فيه تعليق حضور المصلين للصلوات في المسجد الأقصى؛ اعتبارا من فجر الإثنين 23 مارس الجاري مؤقتا استجابة لتوصيات المرجعيات الطبية والدينية، وفقا لبيان صدر عنه الأحد.





وقرر المجلس استمرار قيام جميع العمال والحراس والموظفين القيام بأعمالهم بشكل طبيعي، ومواصلة رفع الأذان في المسجد الأقصى في كافة أوقات الصلوات على أن يصلي العاملون في ساحات الموقع المقدس بالنسبة للمسلمين مع مراعاة الإجراءات الوقائية الصحية.





وعبر الأوقاف والشؤون الإسلامية عن حزنه جراء اتخاذ هذا القرار، لكنه أكد أنه اضطر لذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين ولصون النفس البشرية واستجابة للفتاوى الشرعية في العالم الإسلامي، وفقا للبيان.



