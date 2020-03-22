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رياضة

أخبار الزمالك.. أحمد رمزي يتبرع ببعض ممتلكاته لمواجهة كورونا.. الجهاز الطبي يتواصل مع أوناجم لهذا السبب

الأحد 22/مارس/2020 - 08:15 م
حسام الحارتي
نشر "صدى البلد" اليوم، الأحد، الموافق 22 من مارس 2020، العديد من الأخبار الرياضية عن نادي الزمالك، كان أهمها، ما يلي:




وجه حازم إمام الصغير لاعب نادي الزمالك الدعم لمدربة السابق الكابتن أحمد رمزي بعد التبرع بجميع ممتلكات للدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 




كشف فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم ، ونائب رئيس الاتحاد الافريقي "الكاف" عن مصير البطولات الافريقية سواء دوري الأبطال أو كأس الكونفدرالية .



حرص الجهاز الطبي للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة على الاطمئنان على حالة محمد أوناجم لاعب الفريق المتواجد في بلاده حاليا .



في اتصال هاتفى جرى بين الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع الكابتن أحمد رمزى نجم منتخب مصر ونادى الزمالك السابق والمقيم حاليًا بدولة الكويت. 
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