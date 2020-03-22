أخبار الزمالك.. أحمد رمزي يتبرع ببعض ممتلكاته لمواجهة كورونا.. الجهاز الطبي يتواصل مع أوناجم لهذا السبب

وجه حازم إمام الصغير لاعب نادي الزمالك الدعم لمدربة السابق الكابتن أحمد رمزي بعد التبرع بجميع ممتلكات للدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
كشف فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم ، ونائب رئيس الاتحاد الافريقي "الكاف" عن مصير البطولات الافريقية سواء دوري الأبطال أو كأس الكونفدرالية .
حرص الجهاز الطبي للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة على الاطمئنان على حالة محمد أوناجم لاعب الفريق المتواجد في بلاده حاليا .
في اتصال هاتفى جرى بين الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع الكابتن أحمد رمزى نجم منتخب مصر ونادى الزمالك السابق والمقيم حاليًا بدولة الكويت.