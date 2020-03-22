عزيز الشافعي يحسم الجدل حول أزمة رامي صبري بسبب أغنية زي مانتي لعمرو دياب

أعرب الشاعر والملحن الكبير عزيز الشافعي عن انزعاجه من مواصلة الحديث عن ازمة اغنية زي مانتي لعمرو دياب، والتي لفت الفنان رامي صبري انه عرضت عليه قبل الهضبة.









وقال عزيز الشافعي في تصريح خاص لصدى البلد: "متضايق من اني لسة بتسأل السؤال ده و مش مبسوط خالص باللي بيتقال ده ، و انا شرحت الموضوع زي ما حصل بالتفصيل قبل كدة كذا مرة".







وأضاف: "مش شايف ان الوقت مناسب للرد على الحاجات دي ف وقت زي ده ، و نفسي بس كل واحد يخليه ف شغله و مالوش دعوة بشغل غيره ومركز حاليا ف اني اشتغل مش اتكلم".









وكان عزيز الشافعي اكد من قبل ان اغنية زي مانتي لم ترفض من رامي صبري كما تردد على مدار الفترة الماضية.



