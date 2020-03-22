بيهم كلهم لـ رامي جمال تحقق 4 ملايين مشاهدة





تقول كلمات الأغنية :"قُول حبيبى إنك معايا وجنّب منِّى .. دى الحقيقة ولا حلم وطال شوية .. والكلام الحلو ده بتقُوله عنى .. يعنى فعلا دُنيتى رضيت عليا .. وَعّد منى تعيش معايا سنين مَعِشتش زَيُهم .. أحلامك اللى حلمتهم .. انسَى الحياة والدنيا دى وتعالا نِهرب منهم .. مبقتش عايز ناس خلاص جالى اللى بيهم كلهم".





أغنية "بيهم كلهم" كلمات أحمد المالك، و ألحان لارامي جمال، و توزيع موسيقي و تسجيل : وسام عبد المنعم.

حققت أغنية "بيهم كلهم" لـ رامي جمال، نجاح كبير جدًا، حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة على القناه الرسمية لشركة نجوم ريكوردز على موقع "اليوتيوب".