AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بيهم كلهم لـ رامي جمال تحقق 4 ملايين مشاهدة

الأحد 22/مارس/2020 - 09:48 م
رامي جمال
رامي جمال
Advertisements
آيه عاطف
حققت أغنية "بيهم كلهم" لـ رامي جمال، نجاح كبير جدًا، حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة على القناه الرسمية لشركة نجوم ريكوردز على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :"قُول حبيبى إنك معايا وجنّب منِّى .. دى الحقيقة ولا حلم وطال شوية .. والكلام الحلو ده بتقُوله عنى .. يعنى فعلا دُنيتى رضيت عليا .. وَعّد منى تعيش معايا سنين مَعِشتش زَيُهم .. أحلامك اللى حلمتهم .. انسَى الحياة والدنيا دى وتعالا نِهرب منهم  .. مبقتش عايز ناس خلاص جالى اللى بيهم كلهم".

أغنية "بيهم كلهم" كلمات أحمد المالك، وألحان لارامي جمال، وتوزيع موسيقي و تسجيل : وسام عبد المنعم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رامي جمال يحصد 11.8 مليون مشاهدة بـ سقف.. فيديو

تعرف على نسب مشاهدة أغنية بيهم كلهم لـ رامي جمال

رامي جمال يقترب من 13 مليون مشاهدة بـ سقف.. فيديو

رامي جمال يحصد 13.5 مليون مشاهدة بـ سقف.. فيديو

رامي جمال يتخطى 15 مليون مشاهدة بـ سقف.. فيديو

رامي جمال يحصد 15.7 مليون مشاهدة بـ سقف.. فيديو

ترشيحاتنا

إبراهيم سعيد يوجه رسالة إلى أحمد فتحي قبل جلسة تجديد تعاقده مع الأهلي

رد الاعتبار | مروان محسن يكشف كواليس لأول مرة عن خماسية صن داونز

إعادة 150 مصريا من بريطانيا على رحلات استثنائية لـ مصر للطيران

مسعف أول حالة إصابة بفيروس كورونا بمصر يكشف تفاصيل المخاطرة

احذر منها .. 3 أماكن يعيش عليها فيروس كورونا وتنقل العدوى

26 رسالة من السيسي إلى المصريين .. أبرزها زيادة المعاشات وخفض أسعار الكهرباء والغاز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يصيب بسرطان الثدي والبروستاتا.. مخاطر كبيرة للإفراط في استخدام معقم اليدين.. تفاصيل

بعد تصدرها التريند.. 10 فساتين تبرز أنوثة ريهام حجاج.. شاهد

هنتعشى إيه النهاردة ؟ كسكسي بصوص زبدة الفول السوداني​ مع عصير الكريز