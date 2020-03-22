سكك حديد مصر: تطهير وتعقيم القطارات والمحطات يوميا

قال المهندس محمود ماهر ذكى، رئيس الإدارة المركزية لمبيعات سكك حديد مصر، إنه يتم تطهير وتعقيم القطارات يوميا داخل الورش، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





من جانبه، أضاف المهندس إبراهيم عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتشغيل، أثناء حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنه تم عرض منشورات للتوعية بطرق الوقاية من انتشار فيروس كورونا فى القطارات والمحطات وتتم التوعية أيضا عبر الإذاعة.

وفي السياق ذاته، قال عبد الغفار عبد الحى، عامل بسكك حديد مصر، إن العاملين بالسكة الحديد التحقوا بفرقة خاصة لتعلم طرق التطهير الصحيحة، وبدأ العمال بتطهير القطارات والمحطات منذ ظهور فيروس كورونا.