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ملفات

الداخلية في يوم.. إغلاق 11 ألف مركز تعليمي بسبب فيروس كورونا.. وضبط ربة منزل دفنت رضيعها أسفل عقار بالعاشر من رمضان

الأحد 22/مارس/2020 - 09:01 م
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح
- الداخلية: ضبط سيدة بدمياط لقيامها بالترويج لانتشار فيروس "كورونا"
- ضبط شخصين بحوزتهما ٢٠ جركن كحول وقطن للتربح من أزمة كورونا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه حملاتها على المقاهى والكافيتريات وكذا مراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا".

وأسفرت تلك الحملات عن غلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من أماكن الأنشطة التعليمية المخالفة على مستوى الجمهورية، ليصبح إجمالي عدد المراكز التعليمية التى تم استهدافها وغلقها على مدار سبعة أيام 11070 مركزا تعليميا.
    
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المكثفة لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجًا عن القانون؛ حرصًا على أمن وسلامة المواطنين.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، من ضبط ربة منزل، متهمة بدفن جثة رضيعها أسفل أرضية وحدة سكنية كانت استأجرتها بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، وذلك بعد وفاته دون الحصول علي تصريح دفن.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالي بالعثور على جثة رضيع أسفل أرضية وحدة سكنية يملكها بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم ثانٍ العاشر من رمضان، إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة رضيع مدفون أسفل أرضية الشقة، وأن والدته، تُدعى "أمينة.ال" 38 سنة، ربة منزل، كانت مستأجرة الشقة، وحينما توفي طفلها دفنته دون الإبلاغ عن وفاته.

وتم ضبط المتهمة، وجار تحرير المحضر اللازم، ونقل الجثة إلى مشرحة إحدى المستشفيات، وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

في سياق منفصل تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات (مقيمة بدمياط) لقيامها بنشر مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن - على غير الحقيقة- الترويج لانتشار فيروس "كورونا".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما رصد الشائعات الهادفة لإحداث حالة من البلبلة وترويع المواطنين حول انتشار فيروس "كورونا" بالبلاد، وفى إطار سرعة العمل على التصدى الحاسم لتحديد وضبط القائمين عليها لكشف زيف إدعاءاتهم .

فى سياق متصل نجحت الاجهزة الامنية فى ضبط شخصين أحدهما صاحب شركة عطور بالتجمع الخامس بالقاهرة وبحوزتهما جراكن كحول وقطن .

وردت معلومات بقيام شخصين "لهما معلومات جنائية" أحدهما صاحب شركة مستحضرات تجميل بالتجمع الخامس "يقيمان بمحافظة كفر الشيخ"، حال إستقلالهما سيارة وبحوزتهما عدد (20) جركن كحول سعة الواحد "4" لتر، و(10) كيلو قطن بدعوى الإستخدام فى مجال تصنيع العطور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبلهما.
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