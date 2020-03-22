AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ما يحدث من صنع أشرار العالم .. راغب علامة يثير الجدل حول فيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 09:04 م
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
علق المطرب راغب علامة على ازمة فيروس كورونا بتغريدة من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "توينر"

وقال راغب علامة من خلال تغريدته " ما يحصل في العالم مخيف ومُرعب. في إيطاليا انتقلوا إلى مرحلة حرق  الموتى !!" هل هو ڤيروس ؟؟ " 

وأضاف راغب علامة "أظن أن موضوع الحرق يعني أن الموضوع أكبر بكثير من ڤيروس. هل هي إشعاعات لتجارب شرّيرة من صنع الحكّام الأشرار في العالم؟؟ "

وتابع راغب علامة " الحرق يعني أن الموضوع في هذا الإتجاه!! اللهم أنت قادر عليهم ".

ويستعد راغب لطرح كليب جديد خلال الأيام المقبلة بعنوان "كان غيرك أشطر" من كلمات خالد المريخى وألحان الموسيقار د. طلال وإشراف عام خالد أبو منذر.

"كان غيرك أشطر" يقدمها راغب علامة باللهجة الخليجية، وتضمن اللحن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية المتطورة فى عالم الموسيقى والغناء العربى، كعادة الموسيقار طلال فى كل أعماله الفنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبايب عمرى.. راغب علامة بصحبة زوجته على انستجرام

راغب علامة يحيى حفل عيد الحب فى تونس 15 فبراير المقبل

شاهد.. خالد راغب علامة بصحبة والده

شاهد .. راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية

فيروس كورونا غضب من الله.. راغب علامة يثير الجدل عبر تويتر

صنيعة الأشرار.. راغب علامة يثير الجدل حول وباء كورونا

ترشيحاتنا

وزير التعليم: كل التفاصيل المتداولة عن المشروعات البحثية المطلوبة من الطلاب غلط

بسبب كورونا.. قرار جديد يحسم مصير امتحانات طلاب مدارس المتفوقين

حقيقة وصول مركب من إيطاليا تنقل مصريين مصابين بـ فيروس كورونا

ليفربول يوافق على بيع محمد صلاح بمباركة يورجن كلوب.. تفاصيل

عالم فيروسات بلجيكي للمصريين: التزموا بتعليمات حكومتكم

قصة ممرضة بطلة.. تواجه الموت بعد فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 فساتين تبرز أنوثة ريهام حجاج.. شاهد

هنتعشى إيه النهاردة ؟ كسكسي بصوص زبدة الفول السوداني​ مع عصير الكريز

بهوت شورت منقط.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة وأنيقة