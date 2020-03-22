ما يحدث من صنع أشرار العالم .. راغب علامة يثير الجدل حول فيروس كورونا

علق المطرب راغب علامة على ازمة فيروس كورونا بتغريدة من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "توينر"
وقال راغب علامة من خلال تغريدته " ما يحصل في العالم مخيف ومُرعب. في إيطاليا انتقلوا إلى مرحلة حرق الموتى !!" هل هو ڤيروس ؟؟ "
وأضاف راغب علامة "أظن أن موضوع الحرق يعني أن الموضوع أكبر بكثير من ڤيروس. هل هي إشعاعات لتجارب شرّيرة من صنع الحكّام الأشرار في العالم؟؟ "
وتابع راغب علامة " الحرق يعني أن الموضوع في هذا الإتجاه!! اللهم أنت قادر عليهم ".
ما يحصل في العالم مخيف ومُرعب. في إيطاليا انتقلوا الى مرحلة حرق المصابين الموتى !!هل هو ڤيروس ؟؟ أظن أن موضوع الحرق يعني أن الموضوع أكبر بكثير من ڤيروس. هل هي إشعاعات لتجارب شرّيرة من صنع الحكّام الأشرار في العالم؟؟ الحرق يعني أن الموضوع هو في هذا الإتجاه!! اللهم أنت قادر عليهم🙏— Ragheb Alama (@raghebalama) March 22, 2020