ما يحدث من صنع أشرار العالم .. راغب علامة يثير الجدل حول فيروس كورونا





وقال راغب علامة من خلال تغريدته " ما يحصل في العالم مخيف ومُرعب. في إيطاليا انتقلوا إلى مرحلة حرق الموتى !!" هل هو ڤيروس ؟؟ "





وأضاف راغب علامة "أظن أن موضوع الحرق يعني أن الموضوع أكبر بكثير من ڤيروس. هل هي إشعاعات لتجارب شرّيرة من صنع الحكّام الأشرار في العالم؟؟ "





وتابع راغب علامة " الحرق يعني أن الموضوع في هذا الإتجاه!! اللهم أنت قادر عليهم ".





ويستعد راغب لطرح كليب جديد خلال الأيام المقبلة بعنوان "كان غيرك أشطر" من كلمات خالد المريخى وألحان الموسيقار د. طلال وإشراف عام خالد أبو منذر.



"كان غيرك أشطر" يقدمها راغب علامة باللهجة الخليجية، وتضمن اللحن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية المتطورة فى عالم الموسيقى والغناء العربى، كعادة الموسيقار طلال فى كل أعماله الفنية.



ما يحصل في العالم مخيف ومُرعب. في إيطاليا انتقلوا الى مرحلة حرق المصابين الموتى !!هل هو ڤيروس ؟؟ أظن أن موضوع الحرق يعني أن الموضوع أكبر بكثير من ڤيروس. هل هي إشعاعات لتجارب شرّيرة من صنع الحكّام الأشرار في العالم؟؟ الحرق يعني أن الموضوع هو في هذا الإتجاه!! اللهم أنت قادر عليهم🙏 — Ragheb Alama (@raghebalama) March 22, 2020

علق المطرب راغب علامة على ازمة فيروس كورونا بتغريدة من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "توينر"