خبير: قرار السيسى بزيادة المعاشات يعبر عن الإحساس بمعاناة المواطنين

أشاد أحمد معطي، المدير التنفيذي بإحدى شركات أسواق المال وخبير سوق المال؛ بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة المعاشات بنسبة 14% من الأجر الأساسي لمستحق المعاش اعتبارا من أول العام المالي المقبل.





أوضح " معطي" لـ"صدي البلد" أن ذلك القرار يؤكد شعور الرئيس عبد الفتاح السيسي بتداعيات فيروس كورونا علي البسطاء ومواجهة اعباء التضخم و ارتفاع الأحوال المعيشية.





قال " معطي" :" الرئيس عبد الفتاح السيسي، دوما يفاجئ المصريين و يقدم لهم بشائر ورسائل ضمنية تؤكد للمواطنين انه يشعر بما يعانيه المواطن البسيط".





أوضح " معطي" أن دعم الفئات الأولي بالرعاية من خلال البرامج الاجتماعية يسعي لزيادة الدعم الممنوح للاقتصاد القومي، موضحا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة للقرارات السليمة.





كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اصدر اليوم قرارا بضم 5 علاوات لاصحاب المعاشات اعتبارا من العام المالي المقبل بخلاف زيادة المعاشات بنسبة 14% خلال نفس العام.