بعد توجيهات السيسي..المستفيدون من زيادة علاوة المعاشات 14%

كشف ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدد المستفيدين من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون 14% من السنة المالية الجديدة.









وأكد "عمر" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من أبرز المستفيدين من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون 14% من السنة المالية الجديدة " المواطن الذي يحصل على علاوة من الدولة للمعاشات، فضلا عن الاقتصاد المصري بشكل عام.









وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الاقتصاد المصري سوف يستفيد من زيادة هذه العلاوة الدورية من خلال دوران عجلة التنمية في الأسواق، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر بأنين المواطن المصري في ظل الظروف الراهنة وأزمة فيروس كورونا فيتم عملية ضخ أموال كثيرة للمواطن لتكون سند المواطنين وتنعش الأسواق الراكدة.



