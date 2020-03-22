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برلمان

بعد توجيهات السيسي..المستفيدون من زيادة علاوة المعاشات 14%

الأحد 22/مارس/2020 - 09:28 م
علاوة المعاشات لـ14%
علاوة المعاشات لـ14%
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حسن رضوان
كشف ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدد المستفيدين من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون 14% من السنة المالية الجديدة.


وأكد "عمر" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من أبرز المستفيدين من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون 14% من السنة المالية الجديدة " المواطن الذي يحصل على علاوة من الدولة للمعاشات، فضلا عن الاقتصاد المصري بشكل عام.


وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الاقتصاد المصري سوف يستفيد من زيادة هذه العلاوة الدورية من خلال دوران عجلة التنمية في الأسواق، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر بأنين المواطن المصري في ظل الظروف الراهنة وأزمة فيروس كورونا فيتم عملية ضخ أموال كثيرة للمواطن لتكون سند المواطنين وتنعش الأسواق الراكدة.

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جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن حزمة إجراءات وقرارات اقتصادية اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، خلال عقد لقاء بمناسبة الاحتفال بعيد الأم المصرية.

وكان على رأس القرارات:

- تخصيص 100 مليار جنيه لأزمة كورونا

- زيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون بنسبة 14٪ اعتبارا من العام المالي القادم

- ضم العلاوات الخمس للمعاشات للأجر الأساسى

- تخفيض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى أربعة ونصف دولار

- خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش

- رفع الحجوزات الإدارية لكل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة

- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ٦ أشهر وعدم تطبيق غرامات وعوائد على التأخير

- توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل من العام الحالي لسداد جزء من مستحقاتهم وسداد دفعات إضافية بقيمة 10%

- مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين 

- دعم البورصة المصرية بـ 20 مليار جنيه من البنك المركزى

- تخفيض أسعار الفائدة في البنوك بقيمة 3%

- إعفاء الأجانب من الضرائب وخاصة في القطاعات المتأثرة من الأزمة

- الإعفاء الكامل لضريبة الدمغة والأرباح

- تخفيض مصروفات البورصة

وأضاف أن الحكومة المصرية لم تقم بإخفاء أية معلومات، مشيرا إلى أن هناك من يحاول التشكيك والكذب في الدور الذي تقوم به الحكومة خلال الست سنوات الماضية وكان آخرها التعامل مع أزمة كورونا.
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