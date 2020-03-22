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رياضة

شبح التأجيل يطارد دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو بسبب كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 09:03 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية عن احتمالية تأجيل لأولمبياد طوكيو  2020، 

وفى وقت سابق كان يصر منظمو ألعاب طوكيو 2020 واللجنة الأولمبية الدولية على المضي قدما في إقامة الأولمبياد رغم تفشي فيروس كورونا عالميا لكن دعوات التأجيل تتزايد، ولو حدث تأجيل لعدة شهور أو لعام أو عامين فانها لن تكون المرة الأولى التي تواجه فيها الألعاب هذا الأمر.

و تكرر هذا المشهد في 1906 حين تسببت ثورة بركان في نقل ألعاب 1908 الصيفية من روما إلى لندن بعد أن وجهت إيطاليا أموال التنظيم لإعادة بناء مدينة نابولي. ووقتها، وفي زمن لم يكن يعرف البث التلفزيوني أو مشاركة المحترفين، أقيمت الألعاب في ملعب تم تشييده في عشرة أشهر فقط.

ووقفت الألعاب في وجه عواصف مالية أيضا ولم يفلح حتى الكساد العظيم اعتبارا من 1929 في الحيلولة دون إقامة ألعاب لوس أنجليس في 1932.
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