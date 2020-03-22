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رياضة

وليد أزارو يوجه نصيحة لـ أيمن أشرف بسبب فيروس كورونا.. فيديو

الأحد 22/مارس/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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عمرو ابوبكر
داعب وليد أزارو نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار الى نادي الاتفاق السعودي، رفيقه أيمن أشرف لاعب الأهلي، من خلال فيديو مصور.


وقال أزارو خلال الفيديو الذي عرضه أسامه حسني في برنامجه المذاع على فضائية الأهلي، موجهًا كلماته لـ سعد سمير، اقعد في بيتك عشان إحنا محتاجينك يا باشا".


وأشار أزارو الى أنه يوجد فيروس متفشي في الجو، ولابد من المكوث في المنزل، وعدم الاختلاط للحفاظ على السلامة.


وأضاف أزارو أن، أيمن أشرف من اللاعبين المميزين في الأهلي، وتجمعهمت صداقة قوية وكانا من المقربين خلال فترة تواجد المغربي في الأهلي.
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