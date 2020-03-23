برلماني يكشف أسباب الرئيس لزيادة علاوة المعاشات لـ 14%

أشاد عاطف مخاليف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون 14% من السنة المالية الجديدة.





وقال "مخاليف" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هدف الرئيس السيسي من زيادة العلاوات في المعاشات لـ14% من أجل مواكبة الظروف الراهنة حول فيروس كورونا المستجد و لرفع الأعباء عن المواطنين وزيادة حركة الأسواق في ظل الركود الموجود أثر الازمة.





وأشار عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جاءت محملة بمعاني كثيرة أبرزها كونه يشعر بنبض الشارع المصري والمواطنين في كل مكان وبالأخص كبار السن الذي جاءت توجيهاته بمثابة انتصار جديد لأصحاب المعاشات.



