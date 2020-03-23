برلماني يكشف أسباب الرئيس لزيادة علاوة المعاشات لـ 14%

أشاد عاطف مخاليف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون 14% من السنة المالية الجديدة.
وقال "مخاليف" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هدف الرئيس السيسي من زيادة العلاوات في المعاشات لـ14% من أجل مواكبة الظروف الراهنة حول فيروس كورونا المستجد و لرفع الأعباء عن المواطنين وزيادة حركة الأسواق في ظل الركود الموجود أثر الازمة.
وأشار عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جاءت محملة بمعاني كثيرة أبرزها كونه يشعر بنبض الشارع المصري والمواطنين في كل مكان وبالأخص كبار السن الذي جاءت توجيهاته بمثابة انتصار جديد لأصحاب المعاشات.
وجدير بالذكر أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حزمة إجراءات وقرارات اقتصادية اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، وذلك خلال عقد لقاء بمناسبة الاحتفال بعيد الأم المصرية.
وكان على رأس القرارات:
- تخصيص 100 مليار جنيه لأزمة كورونا
- زيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون بنسبة 14٪ اعتبارا من العام المالي القادم
- ضم العلاوات الخمس للمعاشات للأجر الأساسى
- تخفيض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى أربعة ونصف دولار
- خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش
- رفع الحجوزات الإدارية لكل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة
- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ٦ أشهر وعدم تطبيق غرامات وعوائد على التأخير
- توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل من العام الحالي لسداد جزء من مستحقاتهم وسداد دفعات إضافية بقيمة 10%
- مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين
- دعم البورصة المصرية بـ 20 مليار جنيه من البنك المركزى
- تخفيض أسعار الفائدة في البنوك بقيمة 3%
- إعفاء الأجانب من الضرائب وخاصة في القطاعات المتأثرة من الأزمة
- الإعفاء الكامل لضريبة الدمغة والأرباح
- تخفيض مصروفات البورصة
وأضاف أن الحكومة المصرية لم تقوم بإخفاء أية معلومات ، مشيرا إلى أن هناك من يحاول التشكيك والكذب في الدور الذي تقوم به الحكومة خلال الستة سنوات الماضية وكان آخرها التعامل مع أزمة كورونا.