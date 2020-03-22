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مقدمة نارية.. خالد أبو بكر يعلق على إشادة الرئيس بـ الإعلام.. ويوجه رسالته لـ «إخونا البعدة»

الأحد 22/مارس/2020 - 09:32 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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عادل نصار
قال خالد أبو بكر، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن آخر مستجدات وخطط الدولة للتصدي لـ فيروس كورونا، خطاب رائع وبمثابة منح "الثقة" في الإعلام.


وأضاف خالد أبو بكر، أثناء برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON E"، "بقول لإخونا البعدة، إن الرئيس على مدار السنوات الماضية منح الثقة والفرصة للمؤسسات والوزراء لتحقيق النجاح.. وهو ما يدل على أن الدولة قائمة".


وتابع "فى ظل الظروف الراهنة، هناك اطمئنان.. الرئيس لم يتصدر المشهد الإعلامى، وترك الأمر للوزراء والمحافظين، ومؤسسات الدولة، وهذا يؤكد نجاح الإدارة، حتى جاء وقت الرئيس للحديث.. أنا بقول كدا للإخوان البعدة إن كل وقت بيعدى أنتوا بتموتوا".


وعلق خالد أبو بكر، على إشادة الرئيس بالإعلام، قائلًا "وحشتنا هذه الإشادة.. وأثرت على الإعلاميين.. لا تتخيلوا كلمة واحدة اشتقنا لها أثرت فى معنويات كل العاملين بهذا المجال.. أشكره على هذه الإشادة كثيرًا".


كما أبدى سعادته بإشادة الرئيس السيسى بالأطباء والممرضين، قائلًا "كل طبيب وممرض وممرضة يفقد روحه في هذه الحالة شهيد".

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