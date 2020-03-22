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رياضة

علي معلول يستغل فرصة تواجد أيمن أشرف على الهواء .. تفاصيل

الأحد 22/مارس/2020 - 09:35 م
علي معلول
علي معلول
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عمرو ابوبكر
استغل علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فرصة تواجد رفيقه في الفريق أيمن أشرف، على الهواء في قناة الأهلي وأرسل إليه فيديو يوجه له من خلاله رسالة مميزة.

وقال معلول في الفيديو الذي أذيع على فضائية الأهلي مع أسامة حسني خلال استضافة أيمن أشرف، إنه استغل فرصة تواجد أيمن أشرف على الهواء لكي يقول له إنه لاعب مميز ويتمتع بالخلق الطيب ويعتبر من أهم اللاعبين في الملعب.

وأضاف معلول، أن أيمن أشرف لاعب كبير ويتمنى لكل من حوله الخير.

وتمنى معلول لأشرف، أن يحقق كل ما يريده في مشواره الكروي، مع الأهلي ومع منتخب مصر في الفترة المقبلة، وتحقيق البطولات والتواجد في الملعب بشكل مستمر.
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