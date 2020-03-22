علي معلول يستغل فرصة تواجد أيمن أشرف على الهواء .. تفاصيل





وقال معلول في الفيديو الذي أذيع على فضائية الأهلي مع أسامة حسني خلال استضافة أيمن أشرف، إنه استغل فرصة تواجد أيمن أشرف على الهواء لكي يقول له إنه لاعب مميز ويتمتع بالخلق الطيب ويعتبر من أهم اللاعبين في الملعب.





وأضاف معلول، أن أيمن أشرف لاعب كبير ويتمنى لكل من حوله الخير.





وتمنى معلول لأشرف، أن يحقق كل ما يريده في مشواره الكروي، مع الأهلي ومع منتخب مصر في الفترة المقبلة، وتحقيق البطولات والتواجد في الملعب بشكل مستمر.

استغل علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فرصة تواجد رفيقه في الفريق أيمن أشرف، على الهواء في قناة الأهلي وأرسل إليه فيديو يوجه له من خلاله رسالة مميزة.