5 علامات تدل على تلف إطار السيارة .. تعرف عليها

يعتبر إطار السيارة من أهم أجزائها على الإطلاق لأنه مرتبط بعامل الأمان الشخصية ، ففى حالة السير على الإطار وهو تالف يعرض سائقي السيارة لخطر الانقلاب فى اى لحظة .
ولابد فحص إطارات السيارة كل فترة الخمسة بعد اضافة
الإطار الاستبن ، ومعرفة متى يجب تغيير اطار السيارة وهل هناك فرق بين إطارات
السيارة الأمامية والخلفية.
وخلال السطور القادمة نوضح 5 علامات لتلف إطارات السيارة
، وفى حالة تواجد أحدهما لابد وان يتم تبديل الاطار التالف على الفور .
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أولا : تشقق الإطارات ، حيث تظهر تشققات صغيرة وكثيرة على باطن الاطار وهذا يدل على انتهاء صلاحية الإطار بسبب جفافه .
ثانيا : بيضة الإطارات، حيث تظهر هذه البيضة او
كما يطلق عليها البعض " بلونة" وهذه بسبب تصادم الإطار فى شى صلب او مطب
بشكل مفاجئ على سرعة كبيرة .
ثالثا
: تآكل الإطار، وهذا التآكل يحدث مع الوقت او استخدام اطارات بطرق سيئة مثل
التفحيط فى بعض الدول .
رابعا
: أصوات الإطار، وهذا الأصوات تنتج عند السير بسرعة كبيرة وتدل على عدم قدرة
الإطار في تلامس للأرض .
خامسا : الاهتزازات ، ويحدث هذا الاهتزاز عندما يكون هناك سطح غير مستوى للإطار ويطلق عليه إطار عايم ، وهذا من الممكن أن يحدث تلفيات فى عفشة السيارة .