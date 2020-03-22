AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

5 علامات تدل على تلف إطار السيارة .. تعرف عليها

الأحد 22/مارس/2020 - 09:44 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

يعتبر إطار السيارة من أهم أجزائها على الإطلاق لأنه مرتبط بعامل الأمان الشخصية ، ففى حالة السير على الإطار وهو تالف يعرض سائقي السيارة لخطر الانقلاب فى اى لحظة .


ولابد فحص إطارات السيارة كل فترة الخمسة بعد اضافة الإطار الاستبن ، ومعرفة متى يجب تغيير اطار السيارة وهل هناك فرق بين إطارات السيارة الأمامية والخلفية.


وخلال السطور القادمة نوضح 5 علامات لتلف إطارات السيارة ، وفى حالة تواجد أحدهما لابد وان يتم تبديل الاطار التالف على الفور .


اقرأ أيضا:

بي إم دبليو تعوض إلغاء السباقات بسبب كورونا بهذه الطريقة.. فيديو وصور

الداخلية السعودية تكشف سبب تعليق خدمات أوبر في المملكة


أولا : تشقق الإطارات ، حيث تظهر تشققات صغيرة وكثيرة على باطن الاطار وهذا يدل على انتهاء صلاحية الإطار بسبب جفافه .

 

ثانيا : بيضة الإطارات، حيث تظهر هذه البيضة او كما يطلق عليها البعض " بلونة" وهذه بسبب تصادم الإطار فى شى صلب او مطب بشكل مفاجئ على سرعة كبيرة .

 

ثالثا : تآكل الإطار، وهذا التآكل يحدث مع الوقت او استخدام اطارات بطرق سيئة مثل التفحيط فى بعض الدول .

 

رابعا : أصوات الإطار، وهذا الأصوات تنتج عند السير بسرعة كبيرة وتدل على عدم قدرة الإطار  في تلامس للأرض .

 

خامسا : الاهتزازات ، ويحدث هذا الاهتزاز عندما يكون هناك سطح غير مستوى للإطار ويطلق عليه إطار عايم ، وهذا من الممكن أن يحدث تلفيات فى عفشة السيارة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رجة الدركسيون.. أسباب مشاكل اهتزاز المقود وطرق علاجها

إرشادات للتعامل مع الشبورة على الطرق

إزاى تسوق عربيتك بدون أى خطر فى الأمطار .. صور

حقيقة التعدى على إمام عاشور لاعب الزمالك وإتلاف سيارته

نصائح مهمة لحماية سيارتك في فصل الصيف.. صور

10 نصائح قبل السفر بسيارتك لمسافات طويلة

ترشيحاتنا

إعادة 150 مصريا من بريطانيا على رحلات استثنائية لـ مصر للطيران

المصريين دمهم خفيف .. تعليق الرئيس السيسي على تعامل المواطنين مع فيروس كورونا

إصابة ابنة فنانة عربية شهيرة بفيروس كورونا

أعلم أن الله على كل شئ قدير .. دعاء السيسي لمواجهة فيروس كورونا المستجد

قرار عاجل من الكاف بشأن مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

الصحة العالمية: فرض العزل الصحي ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يصيب بسرطان الثدي والبروستاتا.. مخاطر كبيرة للإفراط في استخدام معقم اليدين.. تفاصيل

بعد تصدرها التريند.. 10 فساتين تبرز أنوثة ريهام حجاج.. شاهد

هنتعشى إيه النهاردة ؟ كسكسي بصوص زبدة الفول السوداني​ مع عصير الكريز