5 علامات تدل على تلف إطار السيارة .. تعرف عليها

يعتبر إطار السيارة من أهم أجزائها على الإطلاق لأنه مرتبط بعامل الأمان الشخصية ، ففى حالة السير على الإطار وهو تالف يعرض سائقي السيارة لخطر الانقلاب فى اى لحظة .





ولابد فحص إطارات السيارة كل فترة الخمسة بعد اضافة الإطار الاستبن ، ومعرفة متى يجب تغيير اطار السيارة وهل هناك فرق بين إطارات السيارة الأمامية والخلفية.





وخلال السطور القادمة نوضح 5 علامات لتلف إطارات السيارة ، وفى حالة تواجد أحدهما لابد وان يتم تبديل الاطار التالف على الفور .





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أولا : تشقق الإطارات ، حيث تظهر تشققات صغيرة وكثيرة على باطن الاطار وهذا يدل على انتهاء صلاحية الإطار بسبب جفافه .

ثانيا : بيضة الإطارات، حيث تظهر هذه البيضة او كما يطلق عليها البعض " بلونة" وهذه بسبب تصادم الإطار فى شى صلب او مطب بشكل مفاجئ على سرعة كبيرة .

ثالثا : تآكل الإطار، وهذا التآكل يحدث مع الوقت او استخدام اطارات بطرق سيئة مثل التفحيط فى بعض الدول .

رابعا : أصوات الإطار، وهذا الأصوات تنتج عند السير بسرعة كبيرة وتدل على عدم قدرة الإطار في تلامس للأرض .

خامسا : الاهتزازات ، ويحدث هذا الاهتزاز عندما يكون هناك سطح غير مستوى للإطار ويطلق عليه إطار عايم ، وهذا من الممكن أن يحدث تلفيات فى عفشة السيارة .