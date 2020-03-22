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رياضة

غموض حول محمد صلاح منذ تفشي فيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 09:47 م
صدى البلد
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آحمد هاني
سيطرت حالة من الغموض على الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي منذ أن تم الإعلان على فيروس الكورونا المنتشر حول العالم والذي تسبب في إيقاف الدوري الإنجليزي.

ونشر صلاح آخر صور له على مواقع التواصل من مران ليفربول يوم 10 مارس وقبل مباراة إيفرتون التى كانت مقررة يوم الاثنين الماضى، ولم يظهر بعدها سواء بصور او تغريدات٫

ولم يشارك صلاح أيضا في تحدي البقاء في المنزل والذي شارك به العديد من النجوم حول العالم٫ رغم تلقيه دعوة من محمود كهربا لاعب الاهلي للمشاركة فى التحدى لكنه لم يرد أو يشارك زميله بالتحدى.

و لم يستطع عشاق نادي ليفربول الإنجليزي، أن يلمسوا فرحة النصر والظفر ببطولة البريميرليج الغائبة منذ 30 عامًا منذ التتويج الأخير عام 1990، بعد إيقاف نسخة العام الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومنذ التتويج الأخير، في تسعينيات القرن الماضي، يتعثر فريق ليفربول في خطواته نحو أي تتويج باللقب، وهو الأمر الذي فسره الزيمبابوي بروس جروبيلار حارس مرمى الريدز في دوري أبطال أوروبا نسخة 1984.

كشف تقرير صحفي إسباني، عن موافقة الجهاز الفني للريدز بقيادة الألماني يورجن كلوب لقرار رحيل الفرعون المصري محمد صلاح جناح الفريق.

وأكدت شبكة دياريو جول الإسبانية أن النادي الإنجليزي رحب بفكرة رحيل الفرعون المصري عن الفريق في الصيف القادم. 

وأوضحت الشبكة أن يورجن كلوب المدير الفني لكتيبة الريدز بدأ يستعد للتعاقد مع بديل صلاح من أجل الموسم المقبل والعيون متجهة صوبه. 
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