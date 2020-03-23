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برلمان

سر إعلام البرلمان: قرارات الرئيس تؤكد بعد نظر لإدارة ما بعد أزمة كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:26 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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ماجدة بدوي
قال النائب نادر مصطفي  أمين سر لجنة الإعلام والثقافة والأثار بمجلس النواب، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للمواطنين فى ظل هذه الظروف كان أمر هام  لدي المواطنين لما له  من مصداقية فى نفوس فى نفوس الشعب.

وأضاف "مصطفي"، فى تصريحات لـ" صدى البلد"، أن إشادة الرئيس بدور الحكومة وما شاهده المواطن من غرف عمليات على الهواء مباشرة وتواصل المسؤلين وبذل الجهود لتوعية المواطنين بالخطر الجديد الذي ربما يشاهدة أجيال لأول مرة  والدور الوطني الذى قام به الإعلام بإحتراف كبير.

واكمل النائب حديثه، أن الرئيس كان حريص على تكريم الأمهات وامهات الشهداء وهذا يعتبر رسالة ضمنية للمرأة المصرية والقيمة فى هذا المجتمع  لتحصين أبنائها والمحافظة على أفراد أسرتها وتوعيتهم لانه يعلم أن الام هي العمود الفقري للاسرة لما لها من مهام داخل الاسرة والمجتمع وهذا يعكس بعد النظر للقيادة السياسية فى إدارة الأزمة.

واكد أن حديث الرئيس اليوم كان موفقا، حيث يحتل الرئيس مساحة كبيرة فى قلوب الشعب وحديثة اليوم طمأن شعبة ان قائدة معه حيث أن الرئيس بمثابة القبطان الذى يقود سفينة الوطن فى وسط تلك الأمواج العاتية وكلمتة اليوم هى بمثابة نصف العلاج حيث أن الشعب كان يحتاج إلى الطمانينة ويشعر أن قائدة معه ويقود سفينة الوطن ، وأيضا القرارات الإقتصادية التى إتخذها الرئيس تؤكد أن لدية بعد نظر لإدارة ما بعد الأزمة أيضا.

وجدير بالذكر وجدير بالذكر أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حزمة إجراءات وقرارات اقتصادية اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، وذلك خلال عقد لقاء بمناسبة الاحتفال بعيد الأم المصرية.

وكان على رأس القرارات:

- تخصيص 100 مليار جنيه لأزمة كورونا

- زيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون بنسبة 14٪ اعتبارا من العام المالي القادم

- ضم العلاوات الخمس للمعاشات للأجر الأساسى

- تخفيض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى أربعة ونصف دولار

- خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش

- رفع الحجوزات الإدارية لكل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة

- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ٦ أشهر وعدم تطبيق غرامات وعوائد على التأخير

- توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل من العام الحالي لسداد جزء من مستحقاتهم وسداد دفعات إضافية بقيمة 10%

- مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين 

- دعم البورصة المصرية بـ 20 مليار جنيه من البنك المركزى

- تخفيض أسعار الفائدة في البنوك بقيمة 3%

- إعفاء الأجانب من الضرائب وخاصة في القطاعات المتأثرة من الأزمة

- الإعفاء الكامل لضريبة الدمغة والأرباح

- تخفيض مصروفات البورصة

وأضاف أن الحكومة المصرية لم تقوم بإخفاء أية معلومات ، مشيرا إلى أن هناك من يحاول التشكيك والكذب في الدور الذي تقوم به الحكومة خلال الستة سنوات الماضية وكان آخرها التعامل مع أزمة كورونا.
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