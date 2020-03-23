سر إعلام البرلمان: قرارات الرئيس تؤكد بعد نظر لإدارة ما بعد أزمة كورونا

قال النائب نادر مصطفي أمين سر لجنة الإعلام والثقافة والأثار بمجلس النواب، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للمواطنين فى ظل هذه الظروف كان أمر هام لدي المواطنين لما له من مصداقية فى نفوس فى نفوس الشعب.
وأضاف "مصطفي"، فى تصريحات لـ" صدى البلد"، أن إشادة الرئيس بدور الحكومة وما شاهده المواطن من غرف عمليات على الهواء مباشرة وتواصل المسؤلين وبذل الجهود لتوعية المواطنين بالخطر الجديد الذي ربما يشاهدة أجيال لأول مرة والدور الوطني الذى قام به الإعلام بإحتراف كبير.
واكمل النائب حديثه، أن الرئيس كان حريص على تكريم الأمهات وامهات الشهداء وهذا يعتبر رسالة ضمنية للمرأة المصرية والقيمة فى هذا المجتمع لتحصين أبنائها والمحافظة على أفراد أسرتها وتوعيتهم لانه يعلم أن الام هي العمود الفقري للاسرة لما لها من مهام داخل الاسرة والمجتمع وهذا يعكس بعد النظر للقيادة السياسية فى إدارة الأزمة.
واكد أن حديث الرئيس اليوم كان موفقا، حيث يحتل الرئيس مساحة كبيرة فى قلوب الشعب وحديثة اليوم طمأن شعبة ان قائدة معه حيث أن الرئيس بمثابة القبطان الذى يقود سفينة الوطن فى وسط تلك الأمواج العاتية وكلمتة اليوم هى بمثابة نصف العلاج حيث أن الشعب كان يحتاج إلى الطمانينة ويشعر أن قائدة معه ويقود سفينة الوطن ، وأيضا القرارات الإقتصادية التى إتخذها الرئيس تؤكد أن لدية بعد نظر لإدارة ما بعد الأزمة أيضا.
وجدير بالذكر وجدير بالذكر أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حزمة إجراءات وقرارات اقتصادية اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، وذلك خلال عقد لقاء بمناسبة الاحتفال بعيد الأم المصرية.