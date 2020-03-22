الإتربي: البنك المركزي يتخذ كل ما يلزم من قرارات لصالح المواطن

قال محمد الاتربى رئيس بنك مصر ، إنه تم ابلاغ جميع البنوك بقرار تأجيل جميع الأقساط لمدة ستة أشهر، مشيرا إلى أن هذه التعليمات واضحة وصريحة، والبنك المركزي اتخذ هذا القرار بسبب الظروف التي تمر بها البلاد. جميع









وأضاف الإتربي ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن هذا القرار لم يحدث من قبل وكان قرارا استباقيا للأحداث التي تمر بها البلاد ويعاني منها العالم، مستدركا:«لأول مرة تخفيض سعر الفائدة 3% سيؤثر ايجابيا على الموازنة العامة».









وأكمل رئيس بنك مصر، أنه تم إطلاق شهادة بفائدة شهرية قيمتها 15 %، ومبادرة البنك المركزي تصب في صالح المواطنين، لافتا إلى أن الإقبال كان كبيرا على الشهادة، لافتا إلى أن حصيلة شهادة ابن مصر ذات الفائدة 15% الجديدة وصلت اليوم لمليار جنيه، ومتوقع أن تصل لـ 3 أو 4 مليارات جنيه.









وفي السياق نفسه أشار الإتربي، إلى أنه لا فوائد على أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أنه تم ضخ 20 مليار جنيه لدعم البورصة المصرية.



