رئيس المصرف المتحد: الدولة حريصة على دعم سوق المال.. فيديو

قال أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد ، إن الإجراءات التي صدرت أمس والتي تخص البورصة وهو أن يتم استخدام البنك الأهلي وبنك مصر في ضخ 3 مليار ونصف في البورصة .





وأضاف أشرف القاضى خلال حواره علي قناه أكسترا نيوز ، أن هناك وعي من الادارة السياسية بأهمية سوق المال ودعم سوق المال مثل الدعم الذى رأيناه في السنوات الأخيرة للعديد من القطاعات ومنها أيضا دعم محدودى الدخل ومتوسطى الدخل والمجتمع عموما .









واوضح أشرف القاضى ، أن هذه هي الأوقات التي يمكن العمل فيها بالبورصة وذلك لأن معظم الأسهم يتم تداولها بقيمة أقل من قيمتها الطبيعية .









وتابع : أن النزول الذي حدث في البورصة المصرية رأيناه في جميع برص العالم كما ان نزول البورصة المصرية يساعدك على الدخول فيها والعمل بها وتقوم بتحقيق مكاسب بعد ذلك .









واستكمل : أن الاستثمار في البورصة يتم على المدى البعيد كما أن قرارات البنك المركزى جيدة جدا وجاءت في الوقت المناسب كما أن الدولة حريصة على دعم سوق المال المصرى وتنشيط حركة تداول الأسهم .