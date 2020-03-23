صدى البلد يكشف: 1026 جنيها حدا أدنى للمعاشات في يوليو المقبل بعد قرار الرئيس.. معطي: يعبر عن الإحساس بمعاناة المواطنين.. أبوزيد: مكافأة لتحمل التبعات الاقتصادية ومواجهة كورونا

- الرئيس يقرر زيادة بالمعاشات 14% واحتساب الـ5 علاوات الأخيرة
- المالية: 1026 جنيها حدا أدنى للمعاشات في يوليو المقبل بعد قرار الرئيس
- أحمد معطي: قرار السيسى بزيادة المعاشات يعبر عن الإحساس بمعاناة المواطنين
- مصطفى أبوزيد: قرار الرئيس بزيادة المعاشات مكافأة لتحمل التبعات الاقتصادية ومواجهة كورونا
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قرارا بزيادة اصحاب المعاشات بنسبة 14% مما يتقاضاه صاحب المعاش شهريا، اعتبارا من اول يوليو المقبل، بالإضافة لضم 5 علاوات للمعاش.
وقال مصدر مسئول بوزارة المالية، إنه حتى الآن لم يتم احتساب مخصصات زيادات العلاوات الاستثنائية المقررة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المعاشات بنسبة 14% و احتساب الـ5 علاوات الأخيرة.
أوضح المصدر لـ"صدي البلد" أن الوزارة ستحسم الأثر المالي من الموازنة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ أن الحد الأدني لزيادة المعاشات نحو 126 جنيها علي الأقل بما يعني أن أقل معاش سيصل لـ 1026 جنيه.
قال المصدر إن الوزارة تبذل جهودا لرفع الأعباء عن كاهل الفئات الأولي بالرعاية مؤكدا أن هناك تنسيقا بين الجهات المعنية لسرعة احتساب الآثار المالية لتلك الزيادات بحيث يتم تطبيقها اعتبارا من أول يوليو المقبل.
وذكر المصدر المسئول انه خلال الأسبوع الماضي، اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بزيادة العلاوة الدورة للعاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٠ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ١٢٪ من المرتب الأساسى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٠ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وليس ١٠٪ كما هو معتاد كل عام وذلك بهدف زيادة قيمة ما يتقاضونه لمساواتهم بأقرانهم فى المستويات الوظيفية المناظرة للموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية.
وأشار المسئول الي منح حافز إضافى لكل العاملين والموظفين بالدولة بفئات مالية مقطوعة راعت الفئات من شاغلى الدرجة الثالثة فما فوقها حيث انحازت المزايا المالية فى السنوات السابقة لشاغلى الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة الذين لن يقل ما يحصلون عليه العام المقبل عما هو مقرر لهم هذا العام، وذلك بواقع: ١٥٠ جنيهًا شهريًا لشاغلى الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة أو ما يعادلها و ٢٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الثالثة أو مايعادلها، و٢٥٠ جنيهًا شهريًا لشاغلى الدرجة الثانية أو مايعادلها، و٣٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الأولى أو مايعادلها، و٣٢٥ جنيهًا شهريًا لشاغلى درجة مدير عام أو ما يعادلها، و٣٥٠ جنيهًا شهريًا لشاغلى درجة وكيل وزارة أو ما يعادلها، و٣٧٥ جنيهًا شهريًا لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادلها.
وأكد الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدارسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين الوضع المالي لأصحاب المعاشات وسريان الآثار الخاصة بهذا القرار اعتبارا من يوليو المقبل، كان دعمًا للمواطنين من الفئات الأولى بالرعاية، والتأكيد على دورهم الكبير في تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي في الفترات السابقة.
وأضاف "أبو زيد"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الرئيس السيسي يطمئن المواطنين باختلاف شرائحهم خاصة في المناسبات، مشيرًا إلى أن الزيادة المقررة بقرار جمهوري تهدف إلى مواجهة الآثار التضخمية المتوقعة بعد تداعيات فيروس كورونا عالميا.
وأشار " أبوزيد" إلى أن الحكومة أصبحت مطالبة بعد قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات ورواتب العاملين في الدولة وبإحكام الرقابة على الأسواق والسيطرة على التضخم؛ منعًا لاستغلال التجار الجشعين أي فرصة لزيادة الأسعار.
وأشاد أحمد معطي، المدير التنفيذي بإحدى شركات أسواق المال وخبير سوق المال؛ بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة المعاشات بنسبة 14% من الأجر الأساسي لمستحق المعاش اعتبارا من أول العام المالي المقبل.
أوضح " معطي" لـ"صدي البلد" أن ذلك القرار يؤكد شعور الرئيس عبد الفتاح السيسي بتداعيات فيروس كورونا علي البسطاء ومواجهة أعباء التضخم و ارتفاع الأحوال المعيشية.
قال " معطي" :" الرئيس عبد الفتاح السيسي، دوما يفاجئ المصريين و يقدم لهم بشائر ورسائل ضمنية تؤكد للمواطنين انه يشعر بما يعانيه المواطن البسيط".
أوضح " معطي" أن دعم الفئات الأولي بالرعاية من خلال البرامج الاجتماعية يسعي لزيادة الدعم الممنوح للاقتصاد القومي، موضحا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة للقرارات السليمة.