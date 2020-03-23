صدى البلد يكشف: 1026 جنيها حدا أدنى للمعاشات في يوليو المقبل بعد قرار الرئيس.. معطي: يعبر عن الإحساس بمعاناة المواطنين.. أبوزيد: مكافأة لتحمل التبعات الاقتصادية ومواجهة كورونا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قرارا بزيادة اصحاب المعاشات بنسبة 14% مما يتقاضاه صاحب المعاش شهريا، اعتبارا من اول يوليو المقبل، بالإضافة لضم 5 علاوات للمعاش.

وقال مصدر مسئول بوزارة المالية، إنه حتى الآن لم يتم احتساب مخصصات زيادات العلاوات الاستثنائية المقررة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المعاشات بنسبة 14% و احتساب الـ5 علاوات الأخيرة.









أوضح المصدر لـ"صدي البلد" أن الوزارة ستحسم الأثر المالي من الموازنة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ أن الحد الأدني لزيادة المعاشات نحو 126 جنيها علي الأقل بما يعني أن أقل معاش سيصل لـ 1026 جنيه.









قال المصدر إن الوزارة تبذل جهودا لرفع الأعباء عن كاهل الفئات الأولي بالرعاية مؤكدا أن هناك تنسيقا بين الجهات المعنية لسرعة احتساب الآثار المالية لتلك الزيادات بحيث يتم تطبيقها اعتبارا من أول يوليو المقبل.









وذكر المصدر المسئول انه خلال الأسبوع الماضي، اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بزيادة العلاوة الدورة للعاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٠ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ١٢٪ من المرتب الأساسى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٠ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وليس ١٠٪ كما هو معتاد كل عام وذلك بهدف زيادة قيمة ما يتقاضونه لمساواتهم بأقرانهم فى المستويات الوظيفية المناظرة للموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية.





وأشار المسئول الي منح حافز إضافى لكل العاملين والموظفين بالدولة بفئات مالية مقطوعة راعت الفئات من شاغلى الدرجة الثالثة فما فوقها حيث انحازت المزايا المالية فى السنوات السابقة لشاغلى الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة الذين لن يقل ما يحصلون عليه العام المقبل عما هو مقرر لهم هذا العام، وذلك بواقع: ١٥٠ جنيهًا شهريًا لشاغلى الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة أو ما يعادلها و ٢٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الثالثة أو مايعادلها، و٢٥٠ جنيهًا شهريًا لشاغلى الدرجة الثانية أو مايعادلها، و٣٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الأولى أو مايعادلها، و٣٢٥ جنيهًا شهريًا لشاغلى درجة مدير عام أو ما يعادلها، و٣٥٠ جنيهًا شهريًا لشاغلى درجة وكيل وزارة أو ما يعادلها، و٣٧٥ جنيهًا شهريًا لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادلها.