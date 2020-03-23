غرفة الملابس الجاهزة : قرارات الرئيس الاقتصادية تنقذ الصناعة من الانهيار

أشاد الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بالقرارات الاقتصادية الأخيرة التي أصدرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا علي قطاع الصناعة وتلبي مطالب رجال الصناعة وفي مقدمتها توفير مليار جنية للمصدرين وخفض أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء وتاجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة 6 اشهر .









أضاف محمد عبد السلام ان تلك القرارات السريعة ستساهم في انقاذ صناعة الملابس الجاهزة بصفة خاصة من الانهيار خاصة انها صناعة كثيفة العمالة ويعمل بها مايزيد علي مليون ونصف عامل وان الغرفة تتابع التطورات داخل قطاع الملابس والمفروشات علي مدار الساعة وتقوم بتقييم الموقف ميدانيا وقام مجلس ادارة الغرفة بعقد اجتماع طارئ واصدر العديد من المقترحات والتوصيات للعرض علي وزيرة التجارة والصناعة للمساعدة في حل جميع المشكلات التي تعوق القطاع الصناعي وتذليل العقبات التي تعترض مسيرة تقدم الصناعة الوطنية بشكل عام وما تمر به صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات بشكل خاص.









وأكد رئيس الغرفة ان من اهم التوصيات الاضافية للغرفة مد فتره الشحن مع السماح المؤقت بالرجوع للنظام القديم حتي الإنتهاء من تداعيات الوضع الحالي. تخفيض بعض الرسوم التي أصبحت تمثل عبء علي الشركات مثل رسوم الخدمات اللوجيستية الجديدة بقطاع الجمارك ، ورسوم عبور الطرق الخاصة بالحاويات حتي الإنتهاء من الوضع الحالي وايضا إعفاء كافة الشحنات الواردة إلي المواني المصرية والتي تم الإتفاق عليها في وقت سابق والمتوقع وصولها خلال الـ90 يومًا القادمة من كافة الرسوم التي سوف تفرض عليها نتيجة تأخر تخليص البضائع.وتطبيق ﺁلية لتأجيل سداد ضريبة المبيعات، و تخفيض او اعفاء المصانع العامله في المناطق الحرة العامة من الرسوم المقررة لحين انتهاء الازمة الحالية وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة علي السلع المصدرة للمنتجين ورد المبالغ الضريبية المحتجزة للمصدرين تخفيفًا عن أصحاب الأعمال.







