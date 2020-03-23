إحساس إني هموت صغير.. رسالة مؤثرة لقبطان بـ كفر الشيخ قبل وفاته

"إحساس إني هموت في سن صغير بيطاردني .. فيارب حُسن الخاتمة".. كلمات نشرها منذ شهر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكأنه يشعر بأنه حان الأجل، وأنه أراد أن يودع أصدقاءه، وأهله، بهذه الكلمات، إنه فقيد الشباب محمد حمادة السقا، قبطان بحري، نجل الكابتن حمادة السقا، عضو مجلس إدارة نادي كفر الشيخ، والذي وافته المنية، اليوم، عقب تعرضه لحادث أليم بمحافظة البحيرة.





وقبل ساعات من تعرض القبطان محمد السقا، فقيد شباب مدينة كفر الشيخ، لحادث بمحافظة البحيرة أثناء عودته من مدينة الإسكندرية، إلى مسقط رأسه كفر الشيخ، نشر على صفحته الشخصية على "فيسبوك"، مقطع فيديو للداعية رضوان العبسي، يتضمن مجموعة من الأدعية منها "اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابًا وبالجيم جنةً بالحاء حكم وبالخاء خيرًا وبالدال دليلًا وبالذال ذكاءً وبالراء رحمة....".





تحولت صفحات شباب محافظة كفر الشيخ، إلى منصات وسرادق عزاء كبير، ينعون فيها ببيالغ الحزن والمواساة، وفاة القبطان محمد حمادة السقا، لما كان يتميز به من بشاشة الوجه ونقاء السريرة، فضلًا عن تميزه بأخلاق عالية وشهامة ابن البلد، ومواقفه المشرفة بجوار الكبير والصغير في الأفراح والأحزان، وكان مُحبًا للخير ومساعدة من يحتاجه.





وكتب أحد أصدقائه، على "فيسبوك"، بحزن شديد، ناعيًا محمد السقا " البقاء والدوام لله.. ربنا يرحمك يا محمد .. ويغفر لك .. في الجنة إن شاء الله .. والله إن العين لتدمع والقلب في حزن كبير من صدمة الخبر.. ربنا يصبر أهلك يا غالي"، وكتب آخر ناعيًا السقا - أيضا- " مع السلامة يا محمد ..يا أرجل خلق الله .. هتوحشني يا محترم .. والله منا مصدق محمد السقا في ذمة الله".



