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مرأة

لو اتعاملت مع مصاب كورونا.. طريقة واحدة تحميك من الإصابة بالفيروس

الأحد 22/مارس/2020 - 10:24 م
صدى البلد
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ريهام قدري
بيّن القطاع والوقائي ووحدة الوبائيات والترصد، بعض الاحتياطات التي يمكن أن تحمي من كورونا ، مشيرة إلى أنه عند مخالطة مصاب بفيروس كورونا  لابد من الترطيب المستمر للحلق بشرب القليل من الماء الدافئ (حوالي ربع كوب ماء دافئ) في مدة تتراوح بين ربع ونصف ساعة وبصفة مستمرة حتى يصير الحلق والحنجرة رطبين بصورة مستمرة، موضحة أنه بمجرد جفاف الغشاء المخاطي للحلق يتشقق؛ ومن ثم يدخل الفيروس للجهاز التنفسي والجسم في ١٠ دقائق.

وبمجرد الشعور بالعطش أو جفاف الحلق، لا تنتظر واشترِ زجاجة مياه صغيرة واشرب فورا قليلا من الماء، والأفضل للأغشية المخاطية الماء الدافئ (شرب الماء الكثير لا يفيد يكفي ربع كوب، ولكن لمرات كثيرة ومتتالية وبصفة مستمرة بقدر الإمكان).

وتتضمن خطوط الدفاع الأخرى وفقا القطاع والوقائي ووحدة الوبائيات والترصد:

- تناول فيتامين سي
(فيتامين سي يحافظ على صحة وقوة ومرونة الأغشية المخاطية للجهاز التنفسي والحلق) خاصة من الفاكهة والخضراوات الطازجة مثل الليمون والبرتقال واليوسفي والجوافة والطماطم. (يمكن شرب نصف كوب ماء دافئ مذاب به ملعقة عسل وعصير نصف ليمونة) خصوصا فور الاستيقاظ من النوم صباحا (لجفاف الحلق أثناء النوم)..

- تجنب الأماكن المزدحمة مثل الأوتوبيسات والترام والميكروباص والسينمات وفصول الدراسة.. ولو كان ولابد فيجب وضع كمامة على الفم والأنف (يجب الحث على ثقافة لبس الكمامات الورقية في مجتمعنا مثل المجتمعات الواعية).

- الغسيل الجيد لليدين بالماء والصابون خصوصا منطقة الأظافر وبين الأصابع.

- تجنب الأطعمة المقلية والحارة والإكثار من الأطعمة الغنية بفيتامين "سي".

- الاهتمام بغسيل الأسنان بالمعجون والغرغرة الخفيفة.

أعراض الإصابة بفيروس كورونا القاتل تتضمن:

١- ارتفاع حاد في درجة الحرارة..
٢- الكحة المستمرة لفترة طويلة حتى بعد انخفاض درجة الحرارة.
٣- الأطفال أكثر عرضة للإصابة ثم كبار السن..
٤- الصداع..
٥- أعراض التهاب الجهاز التنفسي الأخرى مثل سرعة التنفس والنهجان
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