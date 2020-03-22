لو اتعاملت مع مصاب كورونا.. طريقة واحدة تحميك من الإصابة بالفيروس

بيّن القطاع والوقائي ووحدة الوبائيات والترصد، بعض الاحتياطات التي يمكن أن تحمي من

مخالطة مصاب بفيروس

لابد من الترطيب المستمر للحلق بشرب القليل من الماء الدافئ (حوالي ربع كوب ماء دافئ) في مدة تتراوح بين ربع ونصف ساعة وبصفة مستمرة حتى يصير الحلق والحنجرة رطبين بصورة مستمرة، موضحة أنه بمجرد جفاف الغشاء المخاطي للحلق يتشقق؛ ومن ثم يدخل الفيروس للجهاز التنفسي والجسم في ١٠ دقائق.