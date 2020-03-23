الكونجرس يبحث تخصيص تريليون دولار لمواجهة تأثير كورونا على الاقتصاد

اجتمع قادة الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول مشروع قانون لتخصيص أكثر من تريليون دولار بهدف الحد من تأثير وباء فيروس كورونا على الاقتصاد الأمريكي بينما قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن الجمهويين والديمقراطيين متباعدون.





ويقترح مشروع القانون، وهو ثالث مسعى للكونجرس للحد من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، مساعدات مالية للمواطنين الأمريكيين والمشروعات الصغيرة والشركات التي تأثرت بشدة ومن بينها شركات الطيران.





وقتل الفيروس 342 شخصا وأصاب أكثر من 25 ألفا آخرين في الولايات المتحدة مما دفع حكام الولايات ورؤساء البلديات إلى غلق المدارس والشركات والكثير من جوانب الحياة الأمريكية.





وتوقع وزير الخزانة ستيفن منوتشين توصل البيت الأبيض والكونجرس إلى اتفاق. وأشار السناتور الجمهوري بات تومي إلى أنه سيكون هناك القليل من المعارضة لمشروع القانون، وقال تومي لقتاة (إن.بي. سي) التلفزيونية ”أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية التصويت ضد هذا“ المشروع.





ومع ذلك فإن من الواضح أن هناك خلافات. وضم الاجتماع مشرعين من بينهم زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وزعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي والديمقراطيان بيلوسي وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.





وقالت بيلوسي للصحفيين لدى وصولها لحضور المحادثات في مكتب ماكونيل عندما سئلت عما إذا كان هناك اتفاق ”من وجهة نظري نحن متباعدون“.