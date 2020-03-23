AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الكونجرس يبحث تخصيص تريليون دولار لمواجهة تأثير كورونا على الاقتصاد

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:00 ص
الكونجرس
الكونجرس
Advertisements
وكالات
اجتمع قادة الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول مشروع قانون لتخصيص أكثر من تريليون دولار بهدف الحد من تأثير وباء فيروس كورونا على الاقتصاد الأمريكي بينما قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن الجمهويين والديمقراطيين متباعدون.

ويقترح مشروع القانون، وهو ثالث مسعى للكونجرس للحد من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، مساعدات مالية للمواطنين الأمريكيين والمشروعات الصغيرة والشركات التي تأثرت بشدة ومن بينها شركات الطيران.

وقتل الفيروس 342 شخصا وأصاب أكثر من 25 ألفا آخرين في الولايات المتحدة مما دفع حكام الولايات ورؤساء البلديات إلى غلق المدارس والشركات والكثير من جوانب الحياة الأمريكية.

وتوقع وزير الخزانة ستيفن منوتشين توصل البيت الأبيض والكونجرس إلى اتفاق. وأشار السناتور الجمهوري بات تومي إلى أنه سيكون هناك القليل من المعارضة لمشروع القانون، وقال تومي لقتاة (إن.بي. سي) التلفزيونية ”أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية التصويت ضد هذا“ المشروع.

ومع ذلك فإن من الواضح أن هناك خلافات. وضم الاجتماع مشرعين من بينهم زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وزعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي والديمقراطيان بيلوسي وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

وقالت بيلوسي للصحفيين لدى وصولها لحضور المحادثات في مكتب ماكونيل عندما سئلت عما إذا كان هناك اتفاق ”من وجهة نظري نحن متباعدون“.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معركة التغريدات.. شاهد ترامب يثير الجدل على تويتر بصورتين

بيلوسي تعيّن 7 نواب لـ محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ

رئيسة النواب الأمريكي تحيل اتهامات عزل ترامب لمجلس الشيوخ

زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ: محاكمة ترامب ستبدأ الثلاثاء المقبل

بيلوسي تفتح النار على ترامب قبل محاكمته برلمانيا

فعاليات محاكمة ترامب.. البيت الأبيض يهين الديمقراطيين وحيلة قديمة من الجمهوريين

ترشيحاتنا

خالف التعليمات.. ضبط مدرس يدير سنتر دروس خصوصية بالشرقية

تحقيقات موسعة فى بورسعيد بعد تسريب قرار المحافظ بوقف التنقل بين المدينة الحرة ودمياط والدقهلية

اللقاء قريبا.. محمود الخطيب يطمئن على صحة تركي آل الشيخ

يصنع في مصر.. اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. فيديو

رغم وفاة 4 حالات جديدة.. الصحة: مصر مازالت في السيناريو الثاني لمواجهة كورونا.. فيديو

وزير التعليم: كل التفاصيل المتداولة عن المشروعات البحثية المطلوبة من الطلاب غلط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحت شعار خليك فى البيت.. نجمات بالبيجامة يتحدين الكورونا

أحلى سلايف.. هنا الزاهد برفقة زوجة كريم فهمي

شاهد.. علامة تجارية جديدة لشركة نيسان وسيارتها Z الرياضية.. صور