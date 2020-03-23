سكان شارع سيد سعد ببشتيل يستغيثون من انتشار مياه الصرف الصحي

أستغاث المواطن يحيى عزت عبد الفتاح، المقيم في 10 شارع سيد سعد متفرع من مسجد نور الإيمان خلف نقطة بشتيل محافظه الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تضرر سكان الشارع من انتشار مياه الصرف الصحى المستمر، بسبب انسداد الخط نتيجة الضغط عليه.





وأوضح أنه تم إنشاء هذا الخط عن طريق الأهالى ولكنه أصبح يعيق المارة أثناء التحرك، والخروج لقضاء احتياجاتنا، وأصبحت مياه الصرف مصدرا لانتشار الروائح الكريهة نتيجة كثرة انسداد الخط رغم تقديم أكثر من شكوى لوضع حل نهائى.





وقال فى رسالته : نعانى من تجمعات الصرف الصحى بجد هنموت، العمارة هتقع علينا من الصرف الصحى غير الريحة والحشرات .





وناشد المسئولين العمل على سرعة حل الشكوى. و للتواصل مع الشاكى : 01100874938 ‪‎‪ ‪‎‪‪‎‪





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



