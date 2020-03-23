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ديني

غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:01 ص
دار الإفتاء تستطلع
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441
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محمد شحتة
تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شعبان ، غدا الثلاثاء 29 رجب 1441هـ الموافق 24-3-2020م. 

وأضافت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه سيتم استطلاع هلال شهر شعبان، وسيتم إعلان نتيجة استطلاع الهلال على الصفحة. 

ويعتمد نظام التقويم الهجرى  على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجري أو القمرى أو الإسلامي هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

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