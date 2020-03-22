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توك شو

بكت أمام الرئيس.. والدة شهيد: ابني استشهد بعد خطوبته.. فيديو

الأحد 22/مارس/2020 - 11:11 م
والدة الشهيد البطل
والدة الشهيد البطل عمر قطرب
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البهي عمرو

قالت والدة الشهيد البطل عمر قطرب، فى أول ظهور لها بعد حضورها احتفالية المرأة المصرية، بحضور الرئيس السيسي، إن نجلها الشهيد بطل تمنى الشهادة ونالها.


وأضافت والدة الشهيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى ام سي" المذاع على قناة دى ام سي، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، أن لديها شابا آخر أحمد وانها ستقدمه للعمل فى القوات المسلحة وسيذهب لسيناء للدفاع عن أرض مصر، وكشفت أن نجلها قبل استشهاده قام بخطبة فتاة ولكن توفي قبل الزواج.


قالت والدة الشهيد البطل عمر قطرب، محافظة الغربية أنها استقبلت خبر وفاة نجلها بكل فرحة، موضحة أن نجلها كان يتمنى الشهادة من الصغر.


وأضافت أم الشهيد البطل خلال كلمتها أمام الرئيس السيسي بمناسبة يوم المرأة المصرية " ابنى مشفش غير سيناء وكان بيبقى ادعيلى يا أمى أكون شهيد عشان الناس تقولك يا أم البطل، وكان يبوسنى من ايدي وراسي على طول".


ورد الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها قائلا: " قولى اللى انت عايزه تقوليه واحنا نسمعك، يعنى احنا مش هنسمعك.. لا احنا هنسمعك ونقدر كلامك ومشاعرك عن ابنك البطل".


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