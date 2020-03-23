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حوادث

مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:00 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (800) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" .. أبرزها القضايا الآتية: تم ضبط مالك مصنع للمستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المطرية (بمحافظة القاهرة) لإنتاجه (2000 قطعة "كمامة" منتج نهائى بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية، 40000 قطعة كمامة "تحت التجهيز والتغليف"، 2,790 طن "أقمشة وشاش بيضاء وزرقاء اللون") مستلزمات إنتاج بدون مستندات وغير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر إضافة إلى عدد (7) ماكينة خياطة وعدد (1) ماكينة مقص "أدوات إنتاج".

كما تم ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الزقازيق (بمحافظة الشرقية) لحجبه تداول كمية قدرها (14,800 طن "سمن نباتى، دقيق فاخر ، سكر حر ، زيت طعام") وإحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق .

فيما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة شحوم السيارات "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة كرداسة (بمحافظة الجيزة) لحيازته (18,355 طن "ألوان صناعية – جير مطفى – شحم خام – بودرة بيضاء") بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية "مستلزمات إنتاج" وإنتاج وتصنيع (1,813 طن "شحم سيارات") منتج نهائى معبأ داخل صفائح مدون عليها بيانات وهمية "إنتاج إحدى الشركات" خلافًا للحقيقة، تمهيدًا لطرحها بالأسواق مُدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

وضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة المطرية (بمحافظة القاهرة) لقيامه بالإستيلاء على (3,477,027 مليون جنيه) مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا عن طريق قيامه بالتلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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