AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

نتائج ايجابية.. حملات مكبرة تشنها وزارة الداخلية

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:00 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
Advertisements
رامى المهدى - اسلام مقلد
شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت الجهود فى مجال ضبط السجناء والمتهمين والمراقبين الهاربين عن ضبط (21) متهما.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (5) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (140) دراجة نارية مخالفة.


وفى مجال إعادة المركبات المُبلغف بسرقتها تم إعادة (10 سيارات- دراجة).


وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (21337) مخالفة مرورية.


وفى مجال فحص السائقين تم فحص (43) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (4) منهم .


تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 224 قطعة سلاح نارى و261 قضية مخدرات وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي

ضبط 204 قطعة سلاح ناري و235 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

ضبط 181 قطعة سلاح نارى وتنفيذ أكثر من 60 ألف حكم قضائى متنوع

مواصلة الحملات الأمنية بمديريات الأمن.. ضبط 197 قطعة سلاح نارى و260 قضية مخدرات

أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن

ضبط 223 قطعة سلاح نارى و300 قضية مخدرات

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 4 حالات

الصحة: شفاء 56 من مصابي فيروس كورونا وخروجهم من المستشفي

من 7 مساء إلى 6 صباحا.. تفاصيل قرار حظر التجوال في السعودية بسبب كورونا

روسيا ترسل 9 طائرات و100 متخصص لمساعدة إيطاليا في مكافحة كورونا

الصين تزف بشرى للعالم من داخل بؤرة كورونا

غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر مموج.. ابنة طلعت زكريا تثير الجدل

امتنع عن السكر.. 10 تعليمات تحميك من الإصابة بالكورونا

تحت شعار خليك فى البيت.. نجمات بالبيجامة يتحدين الكورونا