نتائج ايجابية.. حملات مكبرة تشنها وزارة الداخلية

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وإحكام السيطرة الأمنية.





أسفرت الجهود فى مجال ضبط السجناء والمتهمين والمراقبين الهاربين عن ضبط (21) متهما.





وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (5) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة.





وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (140) دراجة نارية مخالفة.









وفى مجال إعادة المركبات المُبلغف بسرقتها تم إعادة (10 سيارات- دراجة).









وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (21337) مخالفة مرورية.









وفى مجال فحص السائقين تم فحص (43) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (4) منهم .









تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.