البيئة والمسطحات تضبط مخالفات وقضايا متنوعة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.





أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو الآتى: فى مجال حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى والمواد الغذائية تم ضبط (مخزن- مصنع).. بإجمالى كمية وزنت (15,56 طن مواد غذائية).. بمخالفات "بدون ترخيص، غير مطابة للمواصفات، متغيرة الخواص، غير صالحة للإستهلاك" بالمخالفة لقانون المستلزمات الزراعية بنطاق مديرية أمن المنوفية.





وفى مجال حماية البيئة، عوادم السيارات تم ضبط عدد (25) سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة). وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط (54) قضية متنوعة.. بالمخالفة لقانون الصيد.





أما مجال الملاحة الداخلية فتم ضبط (5) قضايا متنوعة بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية. وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط (5) قضايا عبارة عن (إلقاء مخلفات).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.